Судьба переговоров о слиянии «ВТБ страхования» с «Согазом», о которых говорил Андрей Костин, неизвестна

ВТБ не будет продавать страховой бизнес «Согазу» Максим Стулов / Ведомости

Группа ВТБ не обсуждает продажу страхового бизнеса, сообщил в понедельник на телеконференции зампред правления ВТБ Герберт Моос, он отвечал на вопрос о продаже страхового бизнеса ВТБ «Согазу». «К сожалению, этого не случилось, и в настоящий момент у нас нет других комментариев. Мы развиваем наш страховой бизнес как органическую часть нашей группы. Прямо сейчас это полноценная и ключевая часть нашего бизнеса. Никакая продажа в настоящий момент не обсуждается» (цитата по RNS).

Достичь договоренности о продаже страхового бизнеса группа ВТБ может в будущем, сказал «Ведомостям» представитель группы.

«Согаз» – лидер рынка страхования, за девять месяцев 2017 г. компания собрала 138,7 млрд руб. премий (данных за год еще нет). Страховщик в последние годы был активен в слияниях и поглощениях: в конце 2013 г. «Согаз» купил СК «Транснефть», в конце 2015 г. – ЖАСО, в конце 2016 г. – «Регионгарант». Из отчета «Согаза» за 2016 г. (последний из опубликованных) следует, что в числе приоритетных направлений деятельности компании – дальнейшее приобретение кэптивных страховщиков.

«ВТБ страхование» и «Согаз» могут объединиться, рассказывали «Ведомостям» гендиректор крупного страховщика, а также четыре страховщика, знавшие об этом от сотрудников обеих компаний. В интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин подтверждал, что с «Согазом» идет обсуждение сделки и что слияние страховых бизнесов возможно при получении какого-то пакета. Никаких решений не принято, предупреждал Костин, – но не исключал, что объединение страхового бизнеса ВТБ с другой компанией может состояться. В феврале на инвестиционном форуме в Сочи Костин также сообщил, что договоренностей о сделке ВТБ рассчитывает достичь к лету.

В «Согазе» комментировать заявление зампреда ВТБ отказались.

Планировалось, что в объединенном страховщике у группы ВТБ будет доля. «Интерфакс» передавал, что ВТБ может получить миноритарный пакет, а сделка будет неденежной. «Согаз» и ВТБ могут обменяться долями, сообщал ТАСС.

Если сделка все-таки состоится, рыночная доля объединенной компании может составить 20–25% (сейчас у «Согаза» 12,1%), такой доли не было даже во времена однозначного лидерства «Росгосстраха» с его «дочкой», компанией «Капитал», рассказывал управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин.

Сейчас у группы ВТБ три страховые компании: универсальная компания «ВТБ страхование», «ВТБ страхование жизни» и «ВТБ медицинское страхование», которая работает на рынке обязательного медицинского страхования.