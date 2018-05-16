Костин подтвердил объединение «ВТБ страхования» и «Согаза»

Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ достиг договоренности по объединению страховых компаний «ВТБ страхование» и «Согаз», сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. «Достигнуты [договоренности], скоро узнаете, будем объединяться», – сказал Костин, цитату которого передал «Интерфакс».

«Ведомости» ожидают комментариев представителя «Согаза».

О том, что «Согаз» и «ВТБ страхование» достигли договоренности о слиянии, в конце апреля «Ведомостям» рассказали человек, знающий об этом от сотрудника «Согаза», и сотрудник консалтинговой компании, узнавший об этом от сотрудников «ВТБ страхования». Представитель «Согаза» тогда это не комментировал, представитель «ВТБ страхования» говорил, что ведутся переговоры с «Согазом», но решений никаких нет.

Представители компаний обсуждают детали сделки, рассказывал сотрудник одной из ассоциаций страховщиков. Завершить обсуждение планируется к концу II квартала, утверждал один из собеседников «Ведомостей». Условий сделки (распределение долей, будущий руководитель) никто из собеседников «Ведомостей» не раскрыл.

Среди нерешенных вопросов – кто возглавит объединенную компанию. «ВТБ страхование» настаивает, что гендиректором объединенной на базе «Согаза» компании должен стать гендиректор «ВТБ страхования» Геннадий Гальперин (он отказался от комментариев), говорил человек, знающий об этом от сотрудника компании.

План «Согаза» и «ВТБ страхования» объединиться стал известен в январе. Об этом «Ведомостям» рассказывали гендиректор крупного страховщика, а также четыре страховщика, знающих это от сотрудников обеих компаний. Президент ВТБ Андрей Костин в конце января в интервью Reuters подтверждал это.

«Согаз» – крупнейший страховщик России со сборами более 158 млрд руб. в 2017 г., по данным ЦБ. «ВТБ страхование» – четвертая по размеру премий страховая компания: 79,7 млрд руб. в 2017 г.

Компании очень разные, при объединении хорошо дополнят друг друга и вместе займут более 21% рынка, говорил ранее замдиректора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. Такой доли не было даже у «Росгосстраха». По расчетам аналитика АКРА, объединенная компания будет доминировать во многих видах страхования: добровольном медицинском – с долей 42%, в страховании имущества юридических лиц – с долей 58%, в страховании граждан от несчастных случаев – с долей 45%.