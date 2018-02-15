Дмитрий Ананьев судится с ЦБ за Промсвязьбанк

Дмитрий Ананьев Денис Гришкин / Ведомости

Информация об иске Промсвязьбанка к ЦБ, который занимается финансовым оздоровлением банка, появилась в среду в картотеке Арбитражного суда Москвы. Третьим лицом заявлена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольная ЦБ, – фонд санирует Промсвязьбанк. Почему ЦБ решил фактически судиться сам с собой, в картотеке не указано, сам иск в четверг вечером еще не был принят к производству.

Разбирательство инициировал Дмитрий Ананьев – об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к одной из сторон спора, человек, близкий к банку, и подтвердил федеральный чиновник.

«Я так и не написал заявление с просьбой санировать банк силами Фонда консолидации», - говорил в интервью «Ведомостям» Ананьев 25 декабря, спустя 10 дней после введения временной администрации. За 4 дня до объявления о санации ЦБ потребовал от Промсвязьбанка создать неподъемные резервы – более 100 млрд руб. Решение по банку было принято за две недели, «он был в экстренном режиме передан в Фонд консолидации», отмечал Ананьев, называя решение ЦБ «в высшей степени спорным».

Закон о банкротстве позволяет оспаривать решения ЦБ о введении временной администрации лицу, занимавшему должность председателя правления банка, напоминает партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Скорее всего, иск подал Ананьев как предправления, вряд ли возможны другие варианты, говорит он. В законе о банкротстве сказано, что руководитель кредитной организации в случае приостановления полномочий исполнительных органов на период работы временной администрации ЦБ имеет право представлять интересы банка в Арбитражном суде при обжаловании решений ЦБ о назначении временной администрации и отзыве лицензии.

Так прошлым летом поступил экс-предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. Сейчас суды рассматривают три дела «Югры»: о введении временной администрации, отзыве лицензии и банкротстве, но пока банк проигрывает всухую.

Шиляев Ананьева поддерживает. «Сам факт подачи исков оцениваю положительно – акционеры банка законными методами хотят оспорить, возможно, незаконные действия регулятора, – передал Шиляев через представителя. – По своим судебным процессам мы надеемся в апелляционной инстанции доказать незаконность действий ЦБ в отношении «Югры» и получить их правовую оценку как с точки зрения административных, так и уголовных нарушений. Иначе как рейдерством их не назовешь».

У Ананьева шансы выиграть суд также невысоки, считают юристы. «Судебная практика складывается так, что за исключением единичных случаев суды выигрывает ЦБ, и перспективы у иска Ананьева соответствующие», – говорит Дубов. «Истцу нужно доказать, что оснований для ввода временной администрации у регулятора не было, а это почти невозможно – основания в законе сформулированы широко, и у ЦБ есть большой простор для действий», - объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Сейчас временная администрация ЦБ оспаривает ряд сделок, совершенных перед санацией Промсвязьбанка. Банк подал иск к компании Дмитрия Ананьева и его брата и партнера Алексея – «Промсвязькапиталу» – и трем НПФ, которые накануне ввода временной администрации продали 20% акций банка. Кроме того, регулятор судится с 10 иностранными компаниями, добиваясь признания недействительными сделок с бумагами банка. Одна из этих компаний, Fintailor Investments, добилась в Окружном суде Лимасола (Кипр) запрета Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках менее $251 млн.

Правительство договорилось с ЦБ о том, что Промсвязьбанк станет опорным банком для работы с предприятиями ОПК.

Представители Промсвязьбанка и ЦБ от комментариев отказались, Дмитрий и Алексей Ананьевы на вопросы не ответили.