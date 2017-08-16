Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: ЦБ – «Югра» 2:0
Суд отказал банку «Югра»
Он отказался привлекать Генпрокуратуру к иску банка «Югра» к ЦБ и рассматривать план спасения банка
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Отрицательный капитал «Югры» на 22 июля после создания необходимых резервов составил 7 млрд руб., говорил представитель регулятора
Максим Стулов / Ведомости
Пятнадцатого августа состоялось предварительное заседание Арбитражного суда Москвы по иску банка «Югра» к ЦБ. Истец требует признать недействительными решения регулятора о введении временной администрации в банке и моратории на удовлетворение требований его кредиторов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}