ЦБ выдал Дмитрию Ананьеву новое предписание

ЦБ направил Дмитрию Ананьеву новое предписание Сергей Портер / Ведомости

Центробанк направил совладельцу санируемого Промсвязьбанка и банка «Возрождение» Дмитрию Ананьеву новое предписание, сообщил регулятор на своем сайте. С 6 марта ЦБ ограничил ему право голоса по акциям банка «Возрождение» 10% - предписание будет действовать до того дня, пока регулятор не опубликует информацию о его отмене, указано там. Причина ограничения - неудовлетворительная деловая репутация Ананьева из-за санации подконтрольного ему Промсвязьбанка. Он занимал должность предправления в банке и вместе с братом Алексеем Ананьевым через компанию Promsvyaz Capital B. V. владел 50,03% акций банка.

Как Ананьев исполнил предписание ЦБ

Предписание, ограничивающее Дмитрия Ананьева в праве голоса по бумагам «Возрождения», он уже получал - почти сразу после ввода в Промсвязьбанк временной администрации ЦБ. В нем говорилось о доле компании Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы владели 52,7% «Возрождения». По предписанию ЦБ эта компания должна была снизить долю в банке ниже 10% до 18 марта - вплоть до этого момента ее голоса ограничены также 10%. В интервью «Ведомостям» в конце февраля Алексей Ананьев сообщил, что после ввода временной администрации в Промсвязьбанк поделил с братом активы и вышел из состава акционеров Promsvyaz Capital B. V.

Теперь среди акционеров «Возрождения» Promsvyaz Capital B. V. уже нет, следует из списка лиц, под контролем которых находится банк. Он датирован 5 февраля и опубликован на сайте «Возрождения». Теперь банком почти полностью владеют 10 иностранных компаний: Nordan Limited (10,18%), Bimersano Services Ltd (9,99%), Bervessa Holding Ltd (9,99%), Reldans Holding Ltd (9,87%), Notilsera Holding Ltd (9,68%), Wipasena Holding Ltd (9,53%), Tamilania Holding Ltd (9,16%), Rotilesa Holding Ltd (9%), Skiberti Limited (8,43%), Kostrano Investments Ltd (4,99%). Все они принадлежат кипрским гражданам, следует из документа.

Центробанк сообщил, что шесть компаний, владеющие 52,72% акций банка, – Bervessa Holding, Notilsera Holding, Reldans Holding, Rotilesa Holding, Tamilania Holding, Kostrano Investments – находятся под контролем Дмитрия Ананьева и входящих с ним в одну группу лиц. Остальные четыре владеют 38,1% акций «Возрождения» – этот пакет арестован по иску Промсвязьбанка к 10 зарубежным компаниям: банк пытается признать недействительными сделки с ценными бумагами банка, которые Promsvyaz Capital B.V. продал самому банку накануне введения временной администрации.

Представитель Promsvyaz Capital B. V. объяснил переход контроля выполнением требования ЦБ: «Данные сделки заключались именно с целью исполнения предписания Центрального банка РФ от 18 декабря 2017 г. по поводу контроля на банком "Возрождение". Передача пакетов акций проходила в рамках корпоративной реструктуризации как часть подготовки к сделке». Он подчеркнул, что компания с указанным предписанием не согласна и будет его оспаривать.

Представитель «Возрождения» назвал текущую структуру акционеров «отражением действий основных акционеров по предпродажной подготовке акций банка» – структурированием сделки купли-продажи, которая пройдет в несколько этапов.

Кто претендует на «Возрождение»

7 марта на собрании акционеров, голосование на котором ЦБ ограничил Ананьеву, будет переизбран совет директоров.

Среди кандидатов в него 11 представителей фонда Bonum Capital, уточнял его представитель. Этот фонд связывают с Сулейманом Керимовым: среди его менеджеров много тех, кто работал с бывшим бизнесменом, а ныне сенатором. Собеседники «Ведомостей», близкие к банку и фонду, называют Bonum претендентом на покупку «Возрождения».

Bonum Capital был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие итоги размещения, и подтверждал человек, близкий к банку. При размещении в июле 2017 г. фонд купил этих бумаг на $100 млн, что составляет 1/5 всего выпуска. В январе ЦБ списал капитал банка до 1 руб., вместе с ним были списаны и субординированные обязательства банка. Держит ли Bonum Capital бессрочные евробонды Промсвязьбанка сейчас, неизвестно.