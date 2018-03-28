Промсвязьбанк в феврале почти остановил отток денег

Население на конец февраля держало в Промсвязьбанке столько же денег, сколько до санации: 370,26 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Промсвязьбанку, по данным его отчетности, в феврале почти удалось остановить отток средств компаний. Корпоративные клиенты забрали из банка всего около 4,6 млрд руб. Предыдущие три месяца банк фиксировал серьезный отток средств компаний: в ноябре они забрали 26,9 млрд, в декабре – 269,4 млрд, в январе – 65,2 млрд. К концу февраля в банке остается около 227,7 млрд руб. средств корпоративных клиентов.

Население на конец февраля держало в Промсвязьбанке столько же денег, сколько до санации: 370,26 млрд руб. После того как ЦБ 15 декабря объявил о ней, вкладчики забрали почти 22 млрд. Январь для банковского сектора традиционно – месяц оттока денег населения, в Промсвязьбанке их стало больше почти на 12,8 млрд, а в феврале добавилось еще почти 9 млрд руб.

«Декабрьский отток средств корпоративных клиентов был связан с паникой, в январе отток был разовый, Промсвязьбанк вернул средства, которые ему предоставляла некая госструктура», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов: на конец года от этой госструктуры у банка было 91,66 млрд, а на 1 февраля – 23,9 млрд руб. До сих пор неизвестно, какое из государственных учреждений поддерживал Промсвязьбанк, сообщает Данилов.

Из банка «Возрождение», до недавнего времени родственного Промсвязьбанку (оба до начала санации второго принадлежали братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым; теперь работу Промсвязьбанка контролирует ЦБ и готовится передать его правительству, а «Возрождением» владеют структуры, связанные с младшим братом Дмитрием Ананьевым), отток средств продолжается. Компании за февраль забрали из «Возрождения» 2,74 млрд руб., население – 3,64 млрд руб. Совокупно за декабрь, январь и февраль «Возрождение» потерял 16,58 млрд руб. корпоративных клиентов. Средства населения у банка в декабре существенно увеличивались, а в январе и феврале сокращались, что характерно для банков в первые месяцы года.

Отток средств из «Возрождения» – следствие санации Промсвязьбанка, грядущей смены акционеров (Дмитрий Ананьев должен продать банк из-за неудовлетворительной деловой репутации; на покупку банка претендует фонд Bonum Capital, близкий к сенатору Сулейману Керимову. – «Ведомости»), а также проходящая в банке проверка ЦБ, считает Данилов. Запас ликвидности у банка хороший, указывает он: как минимум 50 млрд руб. быстрой ликвидности по состоянию на 1 февраля.

В IV квартале «Возрождение» значительно наращивал высоколиквидные активы в виде портфеля ценных бумаг, межбанковских кредитов и остатков на корреспондентских счетах для поддержания ликвидности Промсвязьбанка, сообщил представитель «Возрождения». Источником фондирования выступали привлеченные средства вкладчиков, указал он. С начала 2018 г. с целью сокращения избыточной ликвидности «Возрождение» целенаправленно уменьшал размер привлеченных платных ресурсов через снижение процентных ставок, что обеспечило контролируемый отток средств клиентов, говорит представитель банка. На текущий момент банк сократил уровень избыточной ликвидности до 10 млрд руб., заключает он.

«Ведомости» ожидают комментариев от представителя Промсвязьбанка.