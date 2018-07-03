Алексей Ананьев стал руководителем крупнейшего системного интегратора России
Бизнесмен Алексей Ананьев с 29 июня стал гендиректором крупнейшего российского системного интегратора ООО «Группа техносерв», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
«Назначение Ананьева генеральным директором группы "Техносерв" произошло в рамках сделки с ВТБ», – сообщили «Интерфаксу» в компании. Бывший гендиректор «Техносерва» Сергей Корнеев перешел на должность первого зампреда правления.
Ананьев после продажи 40% в «Техносерве» ВТБ владеет 60% в системном интеграторе – через ООО «ТС-холдинг» (49,99%) и ООО «Ризус-проект» (10,01%). Это финальная и полностью согласованная с ВТБ структура владения компанией, указывают в «Техносерве». Там заверяют, что в результате сделки с ВТБ стратегия и задачи компании «принципиально не поменялись, но уточняются».
Изначально Алексей Ананьев владел «Техносервом» поровну со своим братом Дмитрием, а также был акционером Provsvyaz B.V. (ей принадлежали контрольные пакеты Промсвязьбанка и банка «Возрождение»). После краха Промсвязьбанка братья решили разделить активы, рассказывал Алексей Ананьев в интервью «Ведомостям»: ему перешло 100% «Техносерва», а брату – банковский бизнес.