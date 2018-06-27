Суд отказал Дмитрию Ананьеву в удовлетворении иска к ЦБ



Дмитрий Ананьев Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы в среду рассматривал два иска, поданных бывшим совладельцем Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым к Центробанку еще в феврале этого года. Первый иск Ананьев подал от лица Промсвязьбанка, второй подала подконтрольная ему компания «Промсвязь капитал Б.В.». В них он потребовал признать недействительным предписание ЦБ по доформированию резервов на 104 млрд руб. в декабре прошлого года, из-за которого у Промсвязьбанка снизился капитал, а регулятор смог ввести свою временную администрацию и санировать банк. Истец настаивал на признании недействительными приказов о назначении временной администрации и снижении размера уставного капитала банка.

Суд решил отказать «Промсвязь капитал Б.В.» в удовлетворении требований, передал «Интерфакс» из зала суда. А по итогам рассмотрения иска Промсвязьбанка объявил перерыв до 29 июня. Дела по этим искам ведет один и тот же судья – С. М. Кукина.

Представители Ананьева в ходе заседания, на котором рассматривали иск Промсвязьбанка, заявили ходатайство с просьбой направить в Конституционный суд (КС) запрос о проверке конституционности ряда положений законодательства о банкротстве.

«Банк фактически переходит из собственности акционеров в собственность Центробанка, без судебного решения, только на основании актов самого Центробанка. Мы считаем, что такой порядок нарушает статьи 8 и 35 Конституции России, которые гарантируют частную собственность и запрещают лишать ее иначе, чем по вступившему в законную силу решению суда», – заявил представитель Ананьева в суде (его слова передает «Прайм»). Представители временной администрации в суде возражали против такого запроса, отметив, что решение ЦБ затронуло юрлицо, а не его акционеров. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря прошлого года – банк перешел в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС, подконтролен регулятору). Сразу после этого Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» сказал, что с решением регулятора категорически не согласен. Позже его брат Алексей сообщил «Ведомостям», что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну и находится теперь на Кипре.