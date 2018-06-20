Популярность пиратского софта в России снизилась до уровня 2013 года

Популярность пиратского софта в России снизилась до уровня 2013 г. Дмитрий Новожилов / Ведомости

За 2016-2017 гг. в России снизилась популярность пиратского софта, на который пришлось 62% всех установок. Это на 2 п. п. меньше результата предыдущих двух лет, когда использование пиратских программ выросло впервые за всю историю наблюдений. Это следует из отчета международной ассоциации производителей программного обеспечения Business Software Alliance (BSA), опубликованном в начале июня.

В 2017 г. стоимость пиратского софта в России составила $1,3 млрд и была признана максимальной в Центральной и Восточной Европе. Для сравнения: в Китае с максимальным показателем по Азиатско-Тихоокеанскому региону это $6,8 млрд с долей 66% от всех установок, подсчитали специалисты BSA.

Главной причиной снижения интереса к пиратскому софту в России опрошенные «Ведомостями» эксперты называют программное обеспечение (ПО) по подписке, когда пользователь оплачивает лицензию за период пользования, а не покупает бессрочную. Если раньше некоторые пользователи не могли позволить себе купить лицензию на софт за несколько тысяч долларов для краткосрочного проекта, теперь цена для них стала более доступной, объясняет представитель производителя софта для проектирования Autodesk. А корпоративные клиенты с «облачными» лицензиями теперь могут экономить посезонно: не платить за ПО в периоды, когда в компании становится меньше сотрудников, уточняет руководитель департамента бизнес-консалтинга группы компаний Softline Владимир Разуваев.

Помимо снижения финансовых затрат модель лицензирования по подписке также снимает с пользователя заботы по поддержке и обновлениям «облачных» лицензий, дополняет директор по маркетингу группы IT-компаний «Аплана» Дмитрий Ведев. Перевод софта в статус услуги, потребляемой в каком удобно количестве и времени, стимулирует пользователей переходить на лицензированный софт, заключает управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Сергей Земков.

Кроме того, некоторые опрошенные «Ведомостями» эксперты обращают внимание на возросшую заинтересованность корпоративных клиентов в информационной безопасности. Контрафактное ПО является основным источником киберугроз, его использование может привести к существенным финансовым рискам, заявляет директор департамента по работе с партнерами и предприятиями малого и среднего бизнеса Microsoft в России Анна Кулашова. Особенно пиратский софт слабо защищен от так называемых уязвимостей «нулевого дня» (то есть обнаруженных специалистами впервые), а значит, именно он становится главным инструментом хакеров, поясняет директор центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв» Сергей Терехов.

А вот с курсом на импортозамещение софта в России изменение почти не связано, считает Земков из «Лаборатории Касперского». С ним соглашается Ведев из «Апланы», по мнению которого российское ПО даже могло заменить часть пиратского иностранного софта.