Минкультуры поделилось с правозащитниками пиратской копией «Смерти Сталина»



Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Министерство культуры в ответ на просьбу президентского Совета по правам человека (СПЧ) предоставить копию снятого с проката фильма «Смерть Сталина» дало ссылку на пиратскую копию из социальной сети «Одноклассники». Ссылка содержится в письме замминистра культуры Сергея Обрывалина председателю СПЧ Михаилу Федотову.

В письме говорится, что для просмотра фильма надо обратиться к обладателю прав на него в России – компании «Вольга», а у Минкультуры цифровых копий нет. «Указанный фильм находится в открытом доступе, и его можно посмотреть по ссылке https://ok.ru/video/926960388651», – информирует замминистра культуры.

По указанной в письме Обрывалина ссылке на «Одноклассниках» действительно можно посмотреть «Смерть Сталина» в любительском переводе на русский, убедились «Ведомости».

СПЧ запрашивал материал для изучения фильма на самом совете и в межведомственной рабочей группе по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В конце января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на картину. Министр культуры Владимир Мединский назвал ее оскорбительной насмешкой над советским прошлым и «самое противное – над жертвами сталинизма».

Это был первый случай, когда Минкульт отозвал уже выданное прокатное удостоверение на художественный фильм, без такого документа кинотеатры не имеют права показывать картину. Правами на прокат фильма в России (показ в кинотеатрах, на ТВ и в интернете) владеет компания «Вольга», премьера фильма в кинотеатрах планировалась на 25 января. На пиратских сайтах в последнее время действительно появилась нелегальная копия «Смерти Сталина» в хорошем качестве, но легально посмотреть этот фильм в рунете невозможно, убедились «Ведомости». Представитель «Вольги» прежде объяснял «Ведомостям», что, поскольку фильм запрещен в России, компания не имеет права предоставлять кому-либо копии картины для публичного показа.

«Одноклассники» сотрудничают с крупнейшими правообладателями видеоконтента, включая производителей фильмов и сериалов, сообщила пресс-служба компании. «Важно понимать, что в социальной сети большинство контента публикуется пользователями. Каждый день к нам загружается большое количество самого разного видео. Мы всегда открыты к запросам правообладателей на удаление контента, нарушающего их права, однако кинокомпания «Вольга» по этому поводу к нам не обращалась», - сообщила пресс-служба.

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