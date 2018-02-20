Министерство культуры хорошо рекламировало «Смерть Сталина»

Прямой запрет фильма, как и угрозы прокатчикам от самозваных защитников исторических личностей, при некоторых условиях становится неплохой рекламой и значительно повышает интерес зрителей и прессы к подвергшейся нападкам картине. В частности, Министерство культуры помогло британским авторам кинофильма «Смерть Сталина»: отзыв прокатного удостоверения привлек к этой политической сатире внимание зрителей.

По данным ВЦИОМа (опрос 2000 респондентов проведен 9–10 февраля, результаты опубликованы 19 февраля), 65% выборки имели информацию об этом фильме, из них 3% успели его посмотреть, а 14% хорошо знают о нем; не слышали о фильме 35%. 58% из числа не видевших фильм намерены посмотреть его, если он выйдет в ближайшие дни, из них 22% точно сделают это, скорее или точно не пойдут в кино на эту картину 32%, еще 10% не решили, идти или нет.

Выходит, если комедию о борьбе за власть в СССР в марте 1953 г. после смерти Сталина вернут в прокат, ее может посмотреть рекордное число зрителей – более 25 млн человек (фильм до отзыва прокатного удостоверения имел маркировку 18+). Для сравнения: фильм – рекордсмен проката «Движение вверх» о победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 г. посмотрело, по данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», 11,7 млн зрителей.

Информированность о «Смерти Сталина» разная у разных возрастов. Среди молодежи до 30 лет доли знающих и не знающих о «Смерти Сталина» – 54 и 46%, а среди пенсионеров о фильме слышали 74% и не слышали 26%. Но потенциальная аудитория почти не зависит от возраста: среди молодежи точно или скорее готовы смотреть запрещенную картину 56%, среди пенсионеров – 60% (погрешность данных опроса – 2,2%).

Запрет «Смерти Сталина» повысил узнаваемость и стимулировал интерес к фильму, считает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб, стал его дополнительной рекламой. Рост интереса вызывает не сам запрет, а его формулировка, вряд ли люди остро реагировали бы, если бы речь шла о запрете за нарушение авторских прав, полагает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Высшей школы экономики Татьяна Комиссарова. Запрет «Смерти Сталина» был скорее идеологическим, и людям интересно, что решилось запретить государство. Сейчас любой запрет стимулирует коммуникацию и дискуссию о причинах, констатирует Комиссарова.

Минкульт оказался более эффективным рекламщиком, чем и депутат Наталья Поклонская, и православные активисты, требовавшие запрета «Матильды» и угрожавшие прокатчикам: о фильме Алексея Учителя в октябре 2017 г. что-то слышали или знали 58%, не слышали – 39%, еще 3% затруднились ответить. Из тех, кто слышал или знал, хотели посмотреть «Матильду» 33% – в октябре 2017 г. о желании посмотреть фильм не слышавших о нем не спрашивали.

Министр культуры Владимир Мединский до избрания депутатом Госдумы в 2003 г. профессионально занимался пиаром, а когда стал депутатом и затем министром, ушел в патриотическую публицистику, вряд ли он предполагал, что, отзывая прокатное удостоверение, так широко разрекламирует «Смерть Сталина». Но вышло как вышло, и Мединский оказался не на высоте и как высокопоставленный бюрократ, и как ревнитель государственнической версии истории и положительной роли «вождя народов», которую сатирически развенчивает фильм.

По данным «Медиалогии», «Матильда» в 2017 г. заняла 1-е место по числу упоминаний в СМИ (117 419), значительно опередив кинематографически более значимую «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (35 017). Любопытно будет посмотреть на результаты 2018 г.

Сам по себе запрет «Смерти Сталина» вызвал неоднозначную реакцию. 35% опрошенных против запрета, столько же затруднились с ответом, 30% поддержали его. Больше всех запрет не понравился молодежи (против – 46%, за – 18%). Единственная возрастная категория, где сторонники запрета оказались в большинстве, вовсе не пенсионеры, а люди в возрасте 45–59 лет. Это отражает раскол, который образовался в общественном восприятии Сталина и его роли в истории, полагает Чернозуб, примерно равные доли населения относятся к нему положительно, отрицательно и нейтрально.

Для сравнения: требования Поклонской запретить «Матильду» негативно оценили 48%, поддержали – 17%, 35% затруднились с ответом. Таким образом, насмешка над Сталиным и его окружением выглядит в глазах россиян бÓльшим кощунством, чем инсценировка романа канонизированного церковью царя.