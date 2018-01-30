Как важно быть серьезным министром

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Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней. Владимир Мединский, министр культуры

Посмотрев на прошлой неделе фильм «Смерть Сталина» (уже получивший прокатное удостоверение), министр культуры Владимир Мединский обнаружил «нравственную границу между критическим анализом истории и глумлением над ней». Видимо, раз сатирическая комедия не дает критический анализ истории (что вообще-то есть дело профессиональных историков, заметим мы), ее однозначно можно считать глумлением над этой самой историей. Других градаций министр не увидел, хотя, по идее, культурный багаж руководителя профильного министерства предполагает знание классических примеров «глумления» над святыми вещами. Например, над духовенством в «Тартюфе» Мольера (пьеса в первой редакции запрещена по требованию религиозной организации). Или над властью в «Кабале святош» Булгакова (запрещена сначала пьеса, а когда по переработанному по требованию цензуры тексту был поставлен спектакль, то и спектакль тоже – с согласия Сталина).

А вот пример глумления над самой историей – во «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом», т. е. классиками русской сатиры Аркадием Аверченко, Надеждой Тэффи, Иосифом Оршером: «Как Наполеон ни скрывал своего намерения напасть на Россию, но, лишь только он перешел русскую границу, в Петербурге узнали об этом. Народ русский вскипел. «Как! – гремели по России негодующие голоса. – Какие-то французишки смеют идти на нас войной. Да мы их шапками закидаем!» Шапки страшно вздорожали в один день. Все патриоты спешили накупить себе шапок для закидывания французов». А вот глумление над совсем уже святым – Бородинской битвой: «К вечеру, одержав победу, Кутузов отступил. Побежденные французы с горя заняли Москву».

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