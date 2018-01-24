Кинотеатры продолжают продавать билеты на «Смерть Сталина»

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В расписании московского кинотеатра «Пионер» (принадлежит Александру Мамуту) на эту неделю значатся два ежедневных сеанса фильма «Смерть Сталина». Остается этот фильм и в расписании кинотеатров в сетях «Киномакс» и «Синема стар».

24 января в 16:30 некоторые билеты на следующий день (25 января) еще оставались, но к 17:00 эти билеты закончились

На сайте кинотеатра «Пионер» доступны билеты на фильм «Смерь Сталина» на 26 января

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает о борьбе за власть после смерти советского вождя. В России его собиралась прокатывать кинокомпания «Вольга».

Вчера министр культуры Владимир Мединский заявил, что прокатное удостоверение «Смерти Сталина» у «Вольги» отзывается. Без такого документа от Минкультуры кинотеатры не имеют права показывать картины. Минкультуры впервые отозвало уже выданное прокатное удостоверение у художественного фильма.

Мединский назвал «Смерть Сталина» оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма»: «У нас нет цензуры <...> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

Представитель «Пионера» подтвердил «Ведомостям», что кинотеатр продает билеты на «Смерть Сталина»: «Мы действуем в полном соответствии с законодательством, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать».

В правилах выдачи и отзыва прокатных удостоверений Минкультуры указано, что при отзыве удостоверения чиновники письменно уведомляют прокатчика, публикуют информацию об отзыве документа на сайте министерства и вносят изменения в соответствующий реестр. Представитель «Вольги» сказал, что документов от Минкультуры по отзыву удостоверения на «Смерть Сталина» компания не получала.

Представитель Минкультуры сообщил «Ведомостям», что официальное уведомление об отзыве удостоверения у «Смерти Сталина» было направлено прокатчику вчера. В реестре Минкультуры нет отметок, что прокатное удостоверение «Смерти Сталина» отменено, оно указано как действующее.

Как убедились «Ведомости», билеты на завтрашние сеансы на «Смерть Сталина» в «Пионере» уже раскуплены, на следующие дни билеты еще можно купить. В сетях «Киномакс» и «Синема стар» онлайн-продажа билетов на «Смерть Сталина» была недоступна.

После публикации этого текста представитель «Вольги» сообщил «Ведомостям», что компания только что получила письмо из Минкультуры об отзыве удостоверения. Сейчас прокатчик начал уведомлять об отзыве удостоверения кинотеатры, уточнил представитель «Вольги».

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