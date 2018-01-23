В России впервые отозвано разрешение на прокат фильма

Кадр из фильма «Смерть Сталина» Вольга

Фильм «Смерть Сталина» не будет показан в кинотеатрах в России, сообщил представитель Минкультуры 23 января, за два дня до старта проката. Ранее выданное прокатное удостоверение (без него кинотеатры не имеют права показывать ни один фильм) будет отозвано.

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает о борьбе за власть после смерти советского вождя. В России его собиралась прокатывать кинокомпания «Вольга», ее представитель воздержался от комментариев.

Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма»: «У нас нет цензуры <...> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней». Минкультуры ранее просило прокатчика показать «Смерть Сталина» уже после выборов президента России, которые пройдут 18 марта, рассказал министр: «Вольга» отказалась это сделать.

Представитель Минкультуры не ответил на вопрос, как получилось, что сотрудники Минкультуры, которые до этого посмотрели «Смерть Сталина» и рекомендовали разрешить прокат, не нашли в картине ничего запрещенного. Ведь 22 января замминистра культуры Владимир Аристархов заявил РБК, что прокатное удостоверение не может быть выдано фильму, если в нем есть экстремистская пропаганда: «Если оно все же выдано, значит, ленту [«Смерть Сталина»] уже отсматривали наши сотрудники и ничего не нашли».

Минкультуры впервые отозвало уже выданное прокатное удостоверение. До этого чиновники были готовы отозвать свое же разрешение у другого фильма о советской истории – «Номер 44» от студии Summit Entertainment, но тогда российский прокатчик картины «Централ партнершип» в последний момент сам вернул удостоверение чиновникам и отказался от показа.

Этот скандал еще раз показывает, что у Министерства культуры есть проблема с выдачей прокатных удостоверений фильмам, заявил «Ведомостям» представитель аппарата правительства России: «Вместо ясных для рынка правил все время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли». Правительственный чиновник напомнил, что ранее премьер Дмитрий Медведев уже дал поручение изучить систему выдачи прокатных удостоверений: «Эта работа продолжится».

Проблемы у фильма начались после того, как 22 января по инициативе Мединского его ведомство устроило просмотр картины с участием общественности. Эти зрители, прежде всего члены Общественного совета при Минкультуры, сочли картину оскорбительной, рассказывал РБК глава совета Юрий Поляков. По мнению члена совета Павла Пожигайло, в комедии оскверняются исторические символы – советский гимн, ордена и медали, «маршал Жуков изображается придурком», а кроме того, лента изобилует сценами насилия. Продюсер Александр Роднянский, напротив, называет «Смерть Сталина» хорошим фильмом: «Это классическая британская сатира от режиссера, который систематически осмеивает власти Великобритании и США. Невозможно обижаться на такую качественную сатиру, иначе это защита сталинского режима. При просмотре ты смеешься и одновременно ужасаешься этой государственной машине, которая перемолотила столько судеб».

На прошлой неделе Минкультуры разбиралось с другим фильмом, который прокатывает «Вольга», – «Приключения Паддингтона – 2». Премьера фильма была запланирована на 18 января, но за день до этого Минкультуры выдало картине прокатное удостоверение со стартом не ранее 1 февраля. Это стало неприятным сюрпризом для кинотеатров и зрителей. Сотрудники кинотеатров тогда говорили, что впервые сталкиваются с переносом фильма меньше чем за сутки до запланированного старта проката. Как объяснил позднее Мединский, в январе медвежонок мешал прокату российских картин – «Движения вверх» и «Скифа». К концу прошлой недели министр передумал: он решил, что история о Паддингтоне помешает российским фильмам, которые выйдут в феврале. «Вольге» выдали новое удостоверение и разрешили прокат с 20 января.

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