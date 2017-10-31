FT рассказал об одетом в «костюм Сталина» президенте ВТБ на вечеринке для инвесторов

По словам представителя, Костин и его заместитель Юрий Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени и, возможно, «кто-то из гостей мог усмотреть в них сходство с историческими персонажами» Е. Разумный / Ведомости

Издание Financial Times опубликовало фотографию с приема по итогам инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходил в Москве на прошлой неделе. На снимке, как утверждает FT, президент ВТБ Андрей Костин в костюме Иосифа Сталина. Фотографию изданию прислал один из читателей @maxseddon.

Топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев на вечеринке был в образе другого советского лидера - Никиты Хрущева. Лозунгом вечера была фраза «Инвесторы всех стран, объединяйтесь».

В пресс-службе ВТБ не стали опровергать подлинность снимка. Однако заявили, что на Костине был костюм, типичный для 1950-х гг. «Как известно, в этом году исполнилось 100 лет со дня революции. С учетом исторической даты мы стилизовали вечернее гала-мероприятие для инвесторов под 50-е гг.», - говорится в заявлении банка. По словам представителя, Костин и его заместитель Юрий Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени, и, возможно, «кто-то из гостей мог усмотреть в них сходство с историческими персонажами».

@maxseddon

В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что внешнего сходства с советскими лидерами, как, например, усы Сталина, не было. «Сами сюжеты и выступления гала-мероприятия были шуточными, соответствовали духу 50–х гг. Но, видимо, с чувством юмора, у всех гостей по-разному», - сообщили в банке.

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