«Паддингтон» плохо стартовал из-за Минкультуры

За день до планируемой премьеры Минкультуры выдало «Паддингтону» прокатное удостоверение (без этого документы кинотеатры не имеют права показывать фильм) с возможным стартом проката не ранее 1 февраля Frenetic Films

За первый уикенд проката фильм «Приключения Паддингтона – 2» собрал в российских кинотеатрах 74 млн руб., следует из данных государственной системы учета кинобилетов ЕАИС. Это в 2,5 раза меньше, чем на старте проката собрала первая картина о медвежонке (167,5 млн руб. по России и СНГ, за исключением Украины). Аналитики журнала «Бюллетень кинопрокатчика» изначально прогнозировали, что продолжение истории о Паддингтоне соберет на старте 180–200 млн руб.

Однако первый уикенд «Приключений Паддингтона – 2» получился обрезанным – фильм должен был стартовать в четверг, 18 января, но из-за действий чиновников Минкультуры кинотеатры смогли начать показ картины только в субботу, 20 января.

За день до планируемой премьеры Минкультуры выдало «Паддингтону» прокатное удостоверение (без этого документа кинотеатры не имеют права показывать фильм) с возможным стартом проката не ранее 1 февраля. Как объяснил позднее министр культуры Владимир Мединский, «Паддингтону» разрешили прокат только с февраля, чтобы фильм не отбирал сеансы у российского кино, которое показывают кинотеатры в январе. Для кинотеатров и зрителей такой внезапный перенос премьеры стал неприятным сюрпризом. Но через два дня, к пятнице 19 января, чиновники передумали и выдали фильму другое удостоверение с премьерой на 20 января. Новое решение Мединский объяснил тем, что Минкультуры ранее не учло, что в феврале также есть важные российские премьеры, в частности «Сэлфи» и «Лед», которым не нужны дополнительные иностранные конкуренты на время проката. Также за несколько дней у чиновников полностью поменялось представление о возможном влиянии «Паддингтона» на отечественные картины, которые уже идут в прокате в январе, – показ истории о британском медведе не скажется на кассе «Движения вверх» или «Скифа», решил в итоге министр.

Как правило, сиквелы собирают большую кассу, чем первые серии франшиз, и с большей вероятностью это происходит с фильмами, которые стали популярны у зрителей. Пользователи «Кинопоиска» поставили первому «Паддингтону» 7,2 балла из 10, пользователи «Афиши» – 4,3 из 5 баллов. Второй «Паддингтон» стал самым высокооцененным фильмом в истории на крупнейшем сервисе по зрительским рейтингам Rotten Tomatoes.

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