Самые кассовые фильмы России
Картины, собравшие наибольшую кассу в прокате России и СНГ, за исключением Украины
Абсолютный рекорд по общей кассе фильма в России и странах СНГ (за исключением Украины) принадлежит «Аватару» – 3,6 млрд руб. (здесь и далее данные «Бюллетеня кинопрокатчика»). Ни одной картине за последние восемь лет так и не удалось приблизиться к этой цифре
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«Зверополис» – рекордсмен 2016 г. – собрал 2,3 млрд рублей. Картина студии Walt Disney шла на 1209 экранах, ее посмотрели 9,4 млн зрителей. Эксперты объясняют такой успех в том числе тем, что их аудиторию составляют и взрослые зрители без детей - шутки анимационных комедий понятны скорее взрослым
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Еще один мультфильм – «Тайная жизнь домашних животных» – третий по размеру сборов: 2,1 млрд руб. Его демонстрация началась в кинотеатрах в середине августа 2016 г., а по количеству просмотров он обогнал «Зверополис» на 100 000
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Мультфильм «Миньоны» от студий Illumination Entertainment и Universal – рекордсмен по сборам за 2015 г. Стартовав в прокате России и СНГ в июле, он собрал максимальную кассу за год — 1,9 млрд руб.
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Четвертый фильм диснеевской киносаги «Пираты Карибского моря: На странных берегах», вышедший в 2011 г., собрал 1,8 млрд руб. Новинка этого года «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» установила абсолютный рекорд в России по сборам в первый уикенд проката. По предварительным данным, они составили 1,03–1,04 млрд руб.
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До нынешних «Пиратов», рекорд первого уикенда принадлежал «Дэдпулу», вышедшему в 2016 г. (882 млн руб.). Кинокомикс от 20th Century Fox посмотрели 6,8 млн зрителей, общая касса касса картины – 1,8 млрд руб.
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Еще один рекордсмен первого уикенда проката – «Форсаж 7», вышедший в 2015 г. Общая касса картины – 1,7 млрд рублей
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Картина «Мстители: эра Альтрона» собрала 1,7 млрд руб. Фильм, вышедший в прокат накануне майских праздников в 2015 г., показывали в России и СНГ на 2421 экране
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Третья часть кинотрилогии Питера Джексона «Хоббит: Битва пяти воинств» вышла в прокат в 2014 г. и собрала кассу 1,7 млрд руб.
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«Сталинград» – единственная картина российского производства в топ-10. Военная драма Федора Бондарчука, вышедшая в прокат в 2013 г., стала самой кассовой картиной года, обогнав в российском прокате все голливудские блокбастеры. Сборы - 1,7 млрд руб.
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