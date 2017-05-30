Самые кассовые фильмы России

Twentieth Century Fox Film

Абсолютный рекорд по общей кассе фильма в России и странах СНГ (за исключением Украины) принадлежит «Аватару» – 3,6 млрд руб. (здесь и далее данные «Бюллетеня кинопрокатчика»). Ни одной картине за последние восемь лет так и не удалось приблизиться к этой цифре

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