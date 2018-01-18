Кинотеатры обвинили Мединского в нанесении вреда индустрии
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Ассоциация владельцев кинотеатров считает решение Министерства культуры о переносе проката фильмов «Приключения Паддингтона - 2» и «Бегущего в лабиринте: лекарство от смерти» с января на февраль грубым вмешательством в хозяйственную деятельность кинотеатров. Соответствующее заявление ассоциация распространила в четверг, 18 января. Такие действия министерства наносят вред бизнесу прокатчиков и кинотеатров, но главное - российским зрителям, которые вынуждены менять свои планы на посещение кинотеатров, пишет ассоциация. Особенно это сложно для детей, которые не понимают, почему чиновники решили их наказать, отменив показ, подчеркивает она.
В среду стало известно, что Минкультуры выдало прокатное удостоверение «Приключениям Паддингтона - 2» не с 18 января, как этого просил прокатчик картины - компания «Вольга», а только с 1 февраля. То есть чиновники официально сообщили прокатчику о переносе проката за день до премьеры, когда на фильм уже продавались билеты. Также на этой неделе о переносе премьеры фильма «Бегущий в лабиринте» на февраль сообщила другая кинокомпания - 20th Century Fox.
По словам источников «Ведомостей», чиновники объяснили перенос иностранных премьер желанием предоставить больше сеансов российским картинам - «Движению вверх» и «Скифу». Но продюсеры и прокатчики этих картин заявили «Ведомостям», что не просили чиновников переносить премьеры.
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