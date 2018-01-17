Чиновники передвинули два иностранных фильма в прокате ради защиты русского кино

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кадр из фильма «Приключения Паддингтона – 2»

Министерство культуры передвинуло премьеру фильма «Приключения Паддингтона - 2» на две недели, чтобы у российских картин «Скиф» и «Движение вверх» было меньше конкурентов в прокате, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех кинокомпаний со ссылкой на слова чиновников. Причем Минкульт официально объявил новую дату премьеры сиквела о медведе – 1 февраля вместо 18 января - только сегодня, 17 января, т. е. за день до запланированного начала проката. Представитель кинокомпании «Вольга» (прокатчик «Приключений Паддингтона - 2») подтвердил «Ведомостям», что прокат сдвинут по решению Минкульта, и от других комментариев отказался. Перенос истории о медведе означает, что на этой неделе в кинотеатрах не выйдет ни одной крупной премьеры, кроме «Скифа».

Также в начале недели другая кинокомпания - российское подразделение 20th Century Fox сообщила кинотеатрам, что по требованию Минкультуры переносит на неделю, т. е. с 25 января на то же 1 февраля, премьеру картины «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». Представитель 20th Century Fox сообщил «Ведомостям», что прокат «Бегущего в лабиринте» действительно может быть перенесен, и от других комментариев отказался.

Основатель СТВ и продюсер «Скифа» Сергей Сельянов заявил «Ведомостям», что вообще не обсуждал с чиновниками перенос «Приключений Паддингтона - 2» или «Бегущего в лабиринте». «Это очень разные картины для разной аудитории», - ответил он на вопрос о возможной конкуренции «Скифа» и истории о медведе в прокате. Продюсер «Движения вверх» Леонид Верещагин также категорически отрицает, что он, другие продюсеры картины, другие люди из «Студии Тритэ» Никиты Михалкова (произвела фильм) просили, звонили или обсуждали с чиновниками перенос «Приключений Паддингтона - 2» или «Бегущего в лабиринте»: «Мы точно не авторы этой инициативы». То же самое говорит директор по прокату «Централ партнершип» Вадим Верещагин (прокатчик «Движения вверх»): «Фильм идет в прокате почти месяц и показывает очень хорошие результаты, у нас нет никакой необходимости в дополнительных агрессивных мерах».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}