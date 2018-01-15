Баскетболисты обыграли богатырей

Кадр из фильма "Движение вверх" Студия ТРИТЭ

К вечеру (19.00 мск) воскресенья, 14 января, фильм «Движение вверх» в кинотеатрах посмотрели около 7 млн человек, потратив на билеты 1,77 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС, здесь и далее данные по России). Это самая большая касса, собранная когда-либо отечественным фильмом, и пятый результат среди всех картин в национальном прокате, включая иностранные. На вершине списка самых кассовых картин в России с 2009 г. недостижимым остается «Аватар» Джеймса Кэмерона с 3,6 млрд руб.

Что касается отечественных фильмов, российские продюсеры несколько лет не могли побить рекорд «Сталинграда» Федора Бондарчука и Александра Роднянского: в 2013 г. их картина собрала 1,62 млрд руб. Правда, в ноябре 2017 г. довольно неожиданно для аналитиков этот порог преодолела сказка «Последний богатырь» российской студии Yellow, Black & White и компании Disney; к концу декабря картина собрала 1,65 млрд руб. Ее показатели, в свою очередь, «Движение вверх» превзошло менее чем через месяц.

Из более чем сотни отечественных картин, которые ежегодно выходят в прокат, лишь единицы собирают больше 1 млрд руб. В прошлом году таких оказалось две – «Последний богатырь» и «Притяжение» Бондарчука. Также в список можно внести «Викинг» от «Дирекции кино» и «Первого канала» – он стартовал в последние дни 2016 г., но подавляющую часть кассы собрал в 2017 г.

Российские фильмы – миллиардеры проката

Фильм «Движение вверх» – это история победы сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 г. Он основан на мемуарах «Движение вверх» одного из баскетболистов, Сергея Белова. Впрочем, вдовы нескольких игроков судятся с продюсерами, заявляя об искажении фактов в вышедшей картине. Фильм снят студией «Тритэ» Никиты Михалкова при поддержке ВГТРК. Частично он профинансирован государственным Фондом кино. Продюсеры не раскрывают бюджет картины, сервис Kinodata.pro называет сумму в 450 млн руб. Прокатчик «Движения вверх» – «Централ партнершип» (ЦПШ).

Прокат «Движения вверх» не получился гладким: ЦПШ добился того, чтобы в начале новогодних каникул кинотеатры отдали фильму больше сеансов, чем конкурентам – картине «Елки новые» и мультфильму «Три богатыря и принцесса Египта». ЦПШ был настолько настойчив, что это вызвало претензии кинотеатров: их представители заявляли, что с таким числом сеансов залы окажутся полупусты и они потеряют деньги.

«Движение вверх» стартовало слабее ближайших конкурентов: залы с его сеансами оставались полупустыми. Зато ко второму и третьему уикенду зрители начали раскупать билеты. Баскетбол в отличие от «Елок» и «Богатырей» – не новогодняя тема, объяснял директор по прокату ЦПШ Вадим Верещагин, так что компания изначально ориентировалась на длинный прокат, на работу сарафанного радио – когда зрители рекомендуют фильм друзьям и знакомым. Зрители высоко оценили это кино: посетители «Афиши» поставили ему 4,7 балла из пяти, посетители «Кинопоиска» – 8,5 из 10.