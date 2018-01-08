«Движение вверх» стало самым кассовым фильмом новогодних каникул
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Самой кассовой картиной новогодних каникул стала картина «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 г., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм от студии «Три Тэ» Никиты Михалкова стартовал 28 декабря 2017 г. и к вечеру 8 января этого года собрал в российских кинотеатрах 1,3 млрд руб. Это пятый результат среди отечественных фильмов за историю проката.
Традиционно студии выпускают на каникулах несколько крупных франшиз - в этом году это «Джуманджи: зов джунглей» от Columbia Pictures, сиквел приключенческой комедии 1995 г., а также российские «Новые елки» от «Базелевс» и «Три богатыря и принцесса Египта» от студии «Мельница». Продюсер Тимур Бекмамбетов выпустил уже шестые «Елки», последняя часть франшизы в этом году уже собрала больше, чем предыдущая (788 млн и 732 млн руб. соответственно).
Продюсер Сергей Сельянов менее удачлив с пятыми «Богатырями» - история с принцессой Египта пока собирает немного хуже предыдущей часть мультфильма (645 млн и 653 млн руб. за первые две недели проката соответственно). «Джуманджи» с результатом 1 млрд руб. также уступил «Движению вверх».
Были ли каникулы успешными для кинотеатров по совокупным сборам фильмов, пока неизвестно: государственный Фонд кино (управляет ЕАИС) и аналитические компании еще не опубликовали данные по кассе за последние две недели. Но из данных ЕАИС следует, что посмотреть фильмы в кинотеатры в эти праздники пришло то же число зрителей что и год назад - 9,1 млн человек. В прошлые новогодние каникулы самым кассовым фильмом также был российский - картина «Викинг» от «Дирекции кино» и «Первого канала» (1,5 млрд руб.).
У «Викинга» и «Движения вверх» один прокатчик - компания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа»). ЦПШ вместе с продюсерами и еще одним партнером картины, госхолдингом ВГТРК, агрессивно продвигали «Движение». Телеканал «Россия 1» постоянно рекламировал его в эфире, а ЦПШ добился того, чтобы кинотеатры отдали фильму больше сеансов, чем конкурентам. ЦПШ был настолько настойчив, что это вызвало претензии кинотеатров: их представители заявляли, что с таким числом сеансов залы будут полупустые и они потеряют деньги.
Старт «Движения» действительно оказался слабым. По данным ЕАИС, в первый уик-энд кинотеатры отдали фильму больше четверти сеансов, а крупные сети - около трети, т. е. больше, чем любой другой картине, но залы остались полупустыми - кинотеатры продавали лишь 15 билетов в среднем на сеанс. На форуме отраслевого сайта «Синемаплекс» сотрудники кинотеатров ссылались на неудачные, по их мнению, трейлеры и постеры картины. Директор по прокату ЦПШ Вадим Верещагин говорит, что старт «Движения» нельзя назвать слабым: в первый уик-энд фильм собрал больше 100 млн руб., как и «Викинг» годом ранее. Баскетбол, в отличие от «Елок» и «Богатырей», - не новогодняя тема или формат, объясняет он: «Мы изначально понимали, что в первые выходные нам будет непросто привлечь зрителей, нужно ориентироваться на длинный прокат, на то, что сработает качество фильма и зрители начнут рекомендовать его друзьям и знакомым». В итоге решение оставить большую долю сеансов для «Движения» было верным, уверен Верещагин.
Какие фильмы про праздники посмотреть на каникулах
«Елки» преобразились, они опять смешные (а новелла с Дмитрием Нагиевым очень смешная). Про франшизу принято говорить, что это «добрый фильм», – словосочетание набило оскомину, и про новые «Елки» хочется сказать, что они гуманистичные. Потому что про людей
Единственный отечественный фильм, не побоявшийся встать на ту же дату, что и «Движение вверх», которое с огромной долей вероятности сметет конкурентов и станет новым чемпионом российского проката. Но у «Богатырей», многолетней франшизы продюсера Сергея Сельянова и студии «Мельница», своя преданная армия поклонников разных возрастов
Еще один фильм, заставляющий вспомнить «Горько!», который, впрочем, авторы французской комедии, стартующей в нашем прокате 1 января, а у себя на родине ставшей самым кассовым фильмом 2017 г., вряд ли видели. Сняли «Праздничный переполох» режиссеры Оливье Накаш и Эрик Таледано, которые дружат всю жизнь и вместе сделали уже шесть фильмов. Самый знаменитый из них – «Неприкасаемые», в России вышедший под названием «1 + 1». Герой нового фильма, богатый и высокомерный Пьер, решает, что его свадьба должна пройти по самому высокому разряду. Локация – замок XVII в., распорядитель – суперпрофи Макс Анжели и его команда
Фильм итальянского режиссера Луки Миньеро по его же сценарию в оригинале называется Non c’e piu religione («Ничего святого»), но в наш прокат выходит под другим названием – в память об успешной комедии Миньеро 2010 г. «Добро пожаловать на юг»
Комедия под слоганом «Рождество будет жарким». Бывший адвокат организованной преступности собирается отметить праздники на роскошной вилле, куда неожиданно подтягиваются незваные гости из его прошлого. Короче, ирония судьбы с легким паром от перестрелок. В ролях Морган Фримен, Рене Руссо, Томми Ли Джонс. В прокате с 11 января