«Движение вверх» стало самым кассовым фильмом новогодних каникул

Кадр из фильма «Движение вверх» Студия ТРИТЭ

Самой кассовой картиной новогодних каникул стала картина «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 г., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм от студии «Три Тэ» Никиты Михалкова стартовал 28 декабря 2017 г. и к вечеру 8 января этого года собрал в российских кинотеатрах 1,3 млрд руб. Это пятый результат среди отечественных фильмов за историю проката.

Традиционно студии выпускают на каникулах несколько крупных франшиз - в этом году это «Джуманджи: зов джунглей» от Columbia Pictures, сиквел приключенческой комедии 1995 г., а также российские «Новые елки» от «Базелевс» и «Три богатыря и принцесса Египта» от студии «Мельница». Продюсер Тимур Бекмамбетов выпустил уже шестые «Елки», последняя часть франшизы в этом году уже собрала больше, чем предыдущая (788 млн и 732 млн руб. соответственно).

Продюсер Сергей Сельянов менее удачлив с пятыми «Богатырями» - история с принцессой Египта пока собирает немного хуже предыдущей часть мультфильма (645 млн и 653 млн руб. за первые две недели проката соответственно). «Джуманджи» с результатом 1 млрд руб. также уступил «Движению вверх».

Были ли каникулы успешными для кинотеатров по совокупным сборам фильмов, пока неизвестно: государственный Фонд кино (управляет ЕАИС) и аналитические компании еще не опубликовали данные по кассе за последние две недели. Но из данных ЕАИС следует, что посмотреть фильмы в кинотеатры в эти праздники пришло то же число зрителей что и год назад - 9,1 млн человек. В прошлые новогодние каникулы самым кассовым фильмом также был российский - картина «Викинг» от «Дирекции кино» и «Первого канала» (1,5 млрд руб.).

У «Викинга» и «Движения вверх» один прокатчик - компания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа»). ЦПШ вместе с продюсерами и еще одним партнером картины, госхолдингом ВГТРК, агрессивно продвигали «Движение». Телеканал «Россия 1» постоянно рекламировал его в эфире, а ЦПШ добился того, чтобы кинотеатры отдали фильму больше сеансов, чем конкурентам. ЦПШ был настолько настойчив, что это вызвало претензии кинотеатров: их представители заявляли, что с таким числом сеансов залы будут полупустые и они потеряют деньги.

Старт «Движения» действительно оказался слабым. По данным ЕАИС, в первый уик-энд кинотеатры отдали фильму больше четверти сеансов, а крупные сети - около трети, т. е. больше, чем любой другой картине, но залы остались полупустыми - кинотеатры продавали лишь 15 билетов в среднем на сеанс. На форуме отраслевого сайта «Синемаплекс» сотрудники кинотеатров ссылались на неудачные, по их мнению, трейлеры и постеры картины. Директор по прокату ЦПШ Вадим Верещагин говорит, что старт «Движения» нельзя назвать слабым: в первый уик-энд фильм собрал больше 100 млн руб., как и «Викинг» годом ранее. Баскетбол, в отличие от «Елок» и «Богатырей», - не новогодняя тема или формат, объясняет он: «Мы изначально понимали, что в первые выходные нам будет непросто привлечь зрителей, нужно ориентироваться на длинный прокат, на то, что сработает качество фильма и зрители начнут рекомендовать его друзьям и знакомым». В итоге решение оставить большую долю сеансов для «Движения» было верным, уверен Верещагин.

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