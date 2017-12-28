Российское кино вернуло зрителя

Растут отечественная аудитория и касса прежде всего за счет крупнейших картин Disney

На последнем правительственном совете по кино чиновникам было чем похвастаться: в 2017 г. аудитория российских фильмов в кинотеатрах выросла сразу на 57%, а совокупно за два последних года увеличилась на 73,3%. При этом число зрителей иностранного кино осталось практически на прежнем уровне (+1,2%), за два года увеличилось на 11,3%. Это данные государственного Фонда кино на 26 декабря. И хотя аудитория в массе своей все равно предпочитает смотреть голливудскую продукцию, каждый четвертый российский зритель теперь выбирает российское кино. У журнала «Бюллетень кинопрокатчика» похожие данные: российское кино уже собрало в этом году 12,6 млрд руб., или 23,8% национальной кассы, его посмотрело 52,7 млн зрителей, или каждый четвертый посетитель кинотеатров (данные на 24 декабря).

Понятно, почему таким показателям радуются чиновники: подавляющее число отечественных фильмов, которые выходят в кинотеатрах в том или ином виде, профинансированы государством. Это либо субсидии Министерства культуры, либо деньги Фонда кино. Последний финансирует как производство фильмов, так и их прокат. Часть денег фонд дает безвозмездно, часть – с возвратом. Всего на поддержку фильмов он потратил в этом году 4,6 млрд руб., а в 2016 г. – 4,2 млрд руб.

Два заметных исключения из этого правила в 2017 г. – фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и триллер «Гоголь. Начало», которые вышли в прокат без господдержки. «Гоголь» – сериал, первые две серии которого канал ТВ-3 уже выпустил на большой экран до премьеры в эфире. В итоге триллер собрал 444,5 млн руб., гораздо больше прогнозов аналитиков и самих продюсеров.

Растут отечественная аудитория и касса прежде всего за счет крупнейших картин. Если в 2015 г. ни одна российская картина не собрала в прокате 1 млрд руб., то в этом году фильмов-миллиардеров было уже два – это «Притяжение» Федора Бондарчука (1,1 млрд руб.) и сказка «Последний богатырь» (1,7 млрд руб.). Эта сказка от компании Yellow, Black & White и Disney стала не только самым кассовым фильмом года, но и побила абсолютный рекорд по кассе для российской картины, обогнав по сборам «Сталинград». Скорее всего, в конце декабря в портфеле года окажется и третий фильм-миллиардер: 28 декабря начнется прокат одного из самых ожидаемых фильмов года – «Движения вверх» от студии «Тритэ» Никиты Михалкова.

Средняя касса 10 крупнейших отечественных фильмов выросла с 2015 г. больше чем вдвое – с 408 млн до 1 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Но окупается в прокате только 12% российских картин, подсчитал Фонд кино. То есть государство продолжает спонсировать отечественную киноиндустрию.

Для чиновников 25% национальной киноаудитории, которую получили в этом году российские фильмы, – заветная цифра. В последний раз каждый четвертый зритель выбирал отечественное кино почти 10 лет назад – в 2008 г. Потом русская доля резко упала, продюсерам и чиновникам не удавалось перейти порог в 20%. Теперь министр культуры Владимир Мединский заявляет, что отечественному кино вполне по силам в ближайшее время получить и треть зрителей.

Опрошенные «Ведомостями» продюсеры, аналитики и сотрудники кинотеатров объясняют растущую популярность российских фильмов у зрителей прежде всего ростом качества отечественного кино. Если американские фильмы последний год-полтора работают без сюрпризов и порой даже ниже ожиданий рынка, то отечественное кино часто превышало эти ожидания, указывает гендиректор сети «Каро» Ольга Зинякова: «Российские продюсеры теперь знают, для какой аудитории они снимают, сильно вырос уровень маркетинга – продвижение картин начинается не в день премьеры, как раньше, а за несколько месяцев». Александр Роднянский, продюсер «Нелюбви» и «Сталинграда», также считает что российские продюсеры восстановили отношения с аудиторией, научились работать в самых разных жанрах и форматах: «А миллиарды рублей, которые тратит государство на поддержку индустрии, уравнивают шансы отечественных картин в конкуренции с голливудскими студиями на нашем собственном рынке».

10 самых кассовых фильмов года