Стиль жизни
Платный
Лариса Юсипова
Досуг
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Кино в полный рост

Фильм о баскетболе получился в полный рост

«Движение вверх» – картина, способная на два часа превратить в болельщиков даже ненавистников спорта

Более или менее всем известно, что мюнхенская Олимпиада 1972 г. – это когда арабские террористы захватили израильских спортсменов. Но отечественные поклонники баскетбола помнят еще одну историю, связанную с той Олимпиадой: как советская сборная выиграла у американской – а это считалось невозможным по определению, – забросив решающий мяч на последних трех секундах. Теперь об этом будут знать тоже более ли менее все, во всяком случае в пределах нашей страны, потому что именно об этих трех секундах и о том, что им предшествовало, снят фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Naissaar
08:12 27.12.2017
Вам везде айфоны мерещатся. Это калькулятор. Человек призовые подсчитывает :)
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике