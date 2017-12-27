Фильм о баскетболе получился в полный рост

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Эффектные эпизоды матчей – результат одновременной съемки шестью камерами, одна из которых работала только на рапид Студия ТРИТЭ

Более или менее всем известно, что мюнхенская Олимпиада 1972 г. – это когда арабские террористы захватили израильских спортсменов. Но отечественные поклонники баскетбола помнят еще одну историю, связанную с той Олимпиадой: как советская сборная выиграла у американской – а это считалось невозможным по определению, – забросив решающий мяч на последних трех секундах. Теперь об этом будут знать тоже более ли менее все, во всяком случае в пределах нашей страны, потому что именно об этих трех секундах и о том, что им предшествовало, снят фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева.

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