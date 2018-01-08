Какие фильмы смотрели в новогодние каникулы
Отечественный фильм «Движение вверх» обогнал всех конкурентов
Мультфильм «Фердинанд» собрал 491 млн руб. (источник: БАИС)
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Еще один мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» собрал 645 млн руб.
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Третье место по сборам занимает фильм «Елки новые» — 788 млн руб.
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На втором месте по сборам — «Джуманджи: Зов джунглей» — 1040 млн руб.
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Рейтинг новогодних фильмов по сборам возглавил фильм «Движение вверх» — 1,245 млрд руб.
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