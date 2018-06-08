Правообладатели обвинили «Яндекс» в помощи пиратам

Часто «Яндекс» в приоритетном порядке в поисковой выдаче показывает в том числе и нелегальные ресурсы, часто таким сайтам отдается приоритет, говорится в письме Денис Абрамов / Ведомости

Крупнейшие производители и распространители контента в России направили в «Яндекс» требование убрать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. «Ведомости» ознакомились с текстом письма. Оно было отправлено сегодня, 8 июня, и адресовано гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу. Подписали обращение гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Леонид Агронов, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, предправления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и президент Медиа-коммуникационного союза Павел Степанов.

Интернет-пиратство приносит российским производителям и распространителям контента значительные убытки. «Яндекс», не удаляя ссылки на пиратские сайты, способствует росту пиратства в стране, следует из текста письма. «Мы призываем «Яндекс» использовать все доступные методы для выявления нелегального контента и устранения его как из поисковой выдачи, так и из приложений и сервисов «Яндекса», – пишут авторы письма.

Авторы предложили «Яндексу» разработать и подписать меморандум о недопустимости распространения нелегальных ресурсов, к подписанию этого меморандума будут привлечены все производители и распространители контента, правообладатели, поисковые системы, доступные в рунете. Представитель Медиа-коммуникационного союза сказал «Ведомостям», что аналогичное письмо будет направлено и в Google в ближайшее время.

Более 80% трафика на нелегальные ресурсы составляет поиск, а доля «Яндекса» на примере десяти крупнейших нелегальных ресурсов в поисковом трафике составляет около 78%, приводят авторы письма статистику аналитического сервиса SimilarWeb.

Часто «Яндекс» в приоритетном порядке в поисковой выдаче показывает в том числе и нелегальные ресурсы, часто таким сайтам отдается приоритет, говорится в письме. «Те средства, которые могли бы быть реинвестированы в отрасль за счет распространения легального контента, утекают к нелегальным распространителям, которые используют для этого возможности «Яндекса»: активное рекламное продвижение поисковой системы «Яндекс» как ресурса, на котором можно потреблять контент, с последующим предложением пользователям в приоритетном порядке ссылок в том числе, насколько мы видим, на нелегальные ресурсы», - говорится в письме. Также «Яндекс.Видео» индексирует плееры с заблокированных нелегальных ресурсов, а кроме того, зеркала заблокированных сайтов очень быстро появляются в топе поисковой выдачи.

Впрочем, «Яндекс» практикует и удаление пиратских ссылок из поисковой выдачи, но в США, напоминают авторы. В других юрисдикциях «Яндекс», подчиняясь закону DMCA (Digital Millennium Copyright Act, американский закон об авторском праве в цифровую эпоху), удаляет ссылки на нелегальные копии контента по требованиям правообладателей.

Интернет-ресурсы и правообладатели впервые подняли тему о том, что «Яндекс» способствует интернет-пиратству, на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Тогда видеосервисы назвали «Яндекс» крупнейшим пиратским ресурсом в России, писал РБК.

«Повышение культуры потребления контента»

«Яндекс» активно сотрудничает с правообладателями и работает над повышением культуры потребления легального контента, сообщил вчера в ответ на письмо правообладателей поисковик. «Яндекс» и сам зарабатывает на показе лицензионного контента, в том числе на модели подписки и на рекламной модели, напоминает представитель компании. «Яндекс» выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги», – уверяет представитель поисковика.

Компания пообещала вместе с правообладателями привести рынок просмотра онлайн-видео в России и СНГ к западной модели, где взаимоотношения между основными участниками прозрачны и взаимовыгодны, говорится в сообщении «Яндекса».

Но если возложить на поисковые системы дополнительные обязанности по фильтрации поисковой выдачи, это может привести к злоупотреблениям со стороны правообладателей и нечестной конкуренции, предупреждает «Яндекс». Сейчас в России у правообладателей есть все законные возможности по блокировке сайтов с нелегальным контентом и их зеркал.

Поисковая система «Яндекса» работает в полном соответствии с действующим законодательством во всех странах присутствия, говорят представители компании. «Видеозаписи размещаются на сайтах третьих лиц и проигрываются в плеере с этих сайтов, а поисковая система лишь показывает ссылки на эти видео, - говорится в ответе компании. - Если видео будет удалено с сайта-источника, ссылка на это видео не будет отображаться в поиске «Яндекса».

Пока в России только идет процесс формирования привычки платить за контент - и это не быстрый процесс, говорят в «Яндексе». В качестве примера «Яндекс» привел рынок с пиратской музыкой. «Когда-то у правообладателей были проблемы с пиратской музыкой, но с тех пор нам удалось выстроить систему, в которой пользователь слушает музыку по подписке, правообладатель получает за это свои законные деньги, и все довольны, - говорит представитель компании. - На это ушло около 10 лет. В будущем такое произойдет и с видео - пользователь привыкнет платить за комфортный просмотр качественного видео, перестанет искать пиратский контент, и предлагающие его ресурсы отомрут сами собой. Но это не вопрос недели или месяца, для изменения привычек требуется время. Точно так же, как нельзя за год отучить всю страну курить, нельзя быстро отучить всю страну смотреть пиратский контент».

Как в России работает антипиратский закон

В России с 2013 г. действует так называемый антипиратский закон. Он гласит: если правообладатель хочет заблокировать доступ к нелегальному контенту, то должен обратиться в Мосгорсуд. При положительном решении суда Роскомнадзор уведомляет сайт. Если тот не удаляет спорный контент, служба выдает предписание провайдерам блокировать ресурс. Если правообладатель доказывает, что сайт систематически размещает нелегальный контент, суд принимает решение о вечной блокировке ресурса. Но и такая мера оказалась не слишком эффективной, жаловались правообладатели: пираты быстро клонировали заблокированный сайт по новому адресу. С 1 октября прошлого года правообладатели получили право блокировать и «зеркала» в ускоренном порядке – за сутки. Для этого не требуется ни решения суда, ни уведомления самого портала.

Кроме того, с 2015 г. в России действует «вечная блокировка», позволяющая после повторного нарушения антипиратского закона блокировать ресурсы навечно. По данным ассоциации «Интернет-видео», к концу прошлого года под вечную блокировку в России попало более 300 пиратских сайтов. У них было примерно 2500 зеркал.

Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»