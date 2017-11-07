Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Один день – и сайт пиратский
Минкульт хочет за сутки блокировать сайты с пиратскими фильмами
Обратиться в Роскомандзор за досудебной блокировкой смогут прокатчики российских картин
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Минкульту нелегальный контент виден и без решения суда
Ilya Naymushin / REUTERS
Минкульт предлагает более оперативный порядок блокировки сайтов, где обнаружены нелегальные копии российских фильмов, следует из проекта поправок в закон об информации (опубликован на regulation.gov.ru).
Основной доход правообладатель фильма получает от проката в кинотеатрах, указывают чиновники, и если в это время в сети появляется нелегальная копия, то многие предпочтут бесплатно или дешево скачать пиратскую копию фильма, а не посетить кинотеатр.
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