Минкульт хочет за сутки блокировать сайты с пиратскими фильмами

Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Один день – и сайт пиратский

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Минкульту нелегальный контент виден и без решения суда Ilya Naymushin / REUTERS

Минкульт предлагает более оперативный порядок блокировки сайтов, где обнаружены нелегальные копии российских фильмов, следует из проекта поправок в закон об информации (опубликован на regulation.gov.ru).

Основной доход правообладатель фильма получает от проката в кинотеатрах, указывают чиновники, и если в это время в сети появляется нелегальная копия, то многие предпочтут бесплатно или дешево скачать пиратскую копию фильма, а не посетить кинотеатр.