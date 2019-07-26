Алексей Ананьев потерял контроль над «Техносервом»
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Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора «Группа Техносерв», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Ананьев остается владельцем 49,99% «Техносерва», но с лета прошлого года этот пакет находится в залоге у ВТБ, и в декабре 2018 г. госбанк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств и забрал все права распоряжения этой долей, объяснил представитель бизнесмена. Среди них – право голосовать долей, продавать ее или передавать, добавил он.
Представитель «Техносерва» перенаправил вопросы в ВТБ. «Техносерв» под управлением команды Ананьева нарушил положения кредитного соглашения с ВТБ и банк решил взыскать залоги, ответил представитель ВТБ.
Закон допускает ситуацию, при которой заложенная доля остается у должника, а все права по ней осуществляет кредитор, подтверждает руководитель направления по коммерческим спорам юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Такими правами он называет и права на получение дохода по доле, и право участвовать в управлении компанией. Права, которые получает кредитор, в том числе при неисполнении кредитных обязательств должником, и условия получения этих прав стороны заранее указывают в договоре залога, солидарны Малинин и партнер BCLP Иван Веселов. Часто в договоре указывается, что кредитор может ограничить или запретить перепродажу заложенной доли, добавляет Веселов. Кредитор также может полностью отстранить должника и голосовать долей вместо него или оставить должнику право голосования по операционной деятельности компании, но не по принципиальным вопросам – сделкам, вопросам изменения уставного капитала, ликвидации компании, приводит он примеры. Представитель Ананьева назвал условия его договора с ВТБ конфиденциальной информацией: «Другой вопрос, что условия кредитных обязательств менялись уже после подписания договора, а кредитором создавались условия для невозможности их исполнения».
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