Задержания зампреда ПФР и менеджера «Техносерва» могут быть связаны

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Задержан и зампред правления ПФР – это звенья одной цепи Евгений Разумный / Ведомости

11 июля стало известно о задержании зампреда правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. После сообщений СМИ со ссылкой на источники задержание подтвердил «РИА Новости» руководитель фонда Антон Дроздов: «По подозрению по делу о взятке».

По делу также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По его словам, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову, а дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования. Следственные мероприятия в отношении Иванова и «Техносерва» связаны одним делом, подтверждает собеседник «Ведомостей», знающий об этом от одной из сторон, вовлеченных в эти мероприятия. По его сведениям, вопросы у следствия не к ВТБ, который управляет «Техносервом»: все мероприятия проверяют работу прошлой команды интегратора. Иванова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, поправляет человек, близкий к правоохранительным органам, но задержания Копейкина и Иванова связаны, следствие проверяет информацию о получении Ивановым взятки от Копейкина.

Иванов в 2000-х гг. был директором департамента «Техносерва».