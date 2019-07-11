Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Эффективные менеджеры ВТБ

Задержания зампреда ПФР и менеджера «Техносерва» могут быть связаны

ВТБ считает следствие вокруг интегратора результатом работы его прошлого менеджмента

11 июля стало известно о задержании зампреда правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. После сообщений СМИ со ссылкой на источники задержание подтвердил «РИА Новости» руководитель фонда Антон Дроздов: «По подозрению по делу о взятке».

По делу также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По его словам, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову, а дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования. Следственные мероприятия в отношении Иванова и «Техносерва» связаны одним делом, подтверждает собеседник «Ведомостей», знающий об этом от одной из сторон, вовлеченных в эти мероприятия. По его сведениям, вопросы у следствия не к ВТБ, который управляет «Техносервом»: все мероприятия проверяют работу прошлой команды интегратора. Иванова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, поправляет человек, близкий к правоохранительным органам, но задержания Копейкина и Иванова связаны, следствие проверяет информацию о получении Ивановым взятки от Копейкина.

Иванов в 2000-х гг. был директором департамента «Техносерва».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
w0wchandr
20:44 12.07.2019
ТЗ на проекты в IT для госкомпаний и госструктур пишут по заранее оговоренным сценариям. Прописывают условия для сторонних исполнителей либо не выполнимые, либо невыполнимые в заложенные в ТЗ сроки. Каждый IT-ик, работавший с госструктурами, об этом знает. Секрет Полишинеля.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике