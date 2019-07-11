Новости
Политика
Новости

Задержанный замглавы ПФР Иванов признал вину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в инкриминируемых ему деяниях, заявил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников. По его словам, сейчас Иванов находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы.

У задержанного нет жалоб на условия содержания, 12 июля суд должен избрать ему меру пресечения. «Он [Иванов] признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР», – отметил Мельников.

В среду, 10 июля, РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о задержании Иванова сотрудниками правоохранительных органов. По информации источника «Интерфакса», в понедельник, 8 июля, по делу Иванова прошли обыски по нескольким адресам, в частности в компаниях «Техносерв» и «Редсис». По информации одного из источников «Ведомостей», Иванова подозревают в получении взятки. Руководитель ПФР Антон Дроздов позже подтвердил «РИА Новости» задержание Иванова. По этому делу также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, его подозревают в даче взятки, рассказал «Ведомостям» один из источников. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, добавил он.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

В работе Twitter произошел сбой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах.

При входе на сайт Twitter сообщается, что произошла техническая ошибка. Приложение соцсети и для iPhone, и для Android тоже не работает.

Сбой зафиксирован в США, Европе, Японии, Бразилии и России. Его причины на данный момент неизвестны.

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина. Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб.

Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине. Часто аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково. В случае принятия законопроекта страховщики смогут учитывать характеристики водителя при установлении цены полиса для него. В том числе они смогут выбирать определенные коэффициенты за грубые нарушения водителем ПДД – проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, пьяное вождение.

Согласно документу, страховщики также получат право отклоняться от границы тарифного коридора, устанавливаемого Банком России, на 40% (с 1 января 2020 г. по 30 сентября того же года), а затем на 30%. Предложенные министерством поправки отменяют коэффициенты мощности и региональный (с 1 января и 1 октября 2020 г. соответственно), а также со следующего года увеличивают страховую сумму за вред жизни и здоровью с 500 000 до 2 млн руб.

Первый этап реформы ОСАГО начался в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2746–4942 руб.). Были введены также дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля начали действовать изменения в расчете коэффициента бонус-малус – скидки за безаварийную езду и надбавки за устроенные им аварии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СК выделил материалы в отношении отца сестер Хачатурян в отдельное производство

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна – отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Материалы выделены в отдельное производство по факту совершения Хачатуряном преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин в эфире «Дождя» пояснил, что дело в отношении Хачатуряна еще не заведено. Это может произойти только после выяснения позиции его родственников. «Если они откажутся, будет отказ в возбуждении дела в связи со смертью. Это не считается реабилитирующим обстоятельством, и, таким образом, все преступления будут подтверждены», – сказал он.

В июле прошлого года тело Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери. Они признались в убийстве и рассказали, что отец издевался над ними. Суд сначала заключил их под стражу, но потом смягчил им меру пресечения.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Путин и Зеленский также обсудили возвращение других украинских граждан, «удерживаемых» на территории России. В сообщении не уточняется, о ком идет речь. Еще одной темой разговора было продолжение переговоров в нормандском формате.

Путин и Зеленский 11 июля впервые поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Они обсуждали вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, рассказали в пресс-службе Кремля.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России. 24 украинских моряка были арестованы. В Москве заявили, что корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Совладелец «Техносерва» Ананьев прокомментировал обыски в компании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совладелец «Техносерва» Алексей Ананьев сообщил «Ведомостям» через своего представителя, что узнал об обысках в офисе компании из СМИ. Ананьев подчеркнул, что компания за время своей более чем 20-летней работы руководствовалась «принципами этического поведения и открытой рыночной конкуренции». Однако он сам более 15 лет не занимался оперативной деятельностью, поэтому ему «крайне сложно комментировать» следственные действия.

Ананьев добавил, что не знает причину обысков. О задержании директора департамента «Техносерва» по работе с госструктурами Алексея Копейкина он также узнал из прессы. «Алексей долгое время работал в компании, и, насколько мне известно, к его работе никогда никаких претензий или нареканий не было», – сообщил предприниматель. Ананьев отметил, что не знает о каких-либо обвинениях «в рамках данного уголовного дела» в свой адрес.

Об обысках в офисах «Техносерва» стало известно 11 июля. По данным «Интерфакса», они проводились 8 июля. В результате был задержан сотрудник компании – Копейкин. «На наш взгляд, проведение следственных действий в офисах «Техносерва» обусловлено хищническим стилем управления бывшего руководства», – заявила пресс-служба «Техносерва». В компании уточнили, что в прошлом такой стиль управления довел системного интегратора до «критического состояния».

Госбанк ВТБ в свою очередь назвал обыски результатом «работы» предыдущего менеджмента компании под руководством Ананьева, отстраненного от управления в конце прошлого года. «Задержание Алексея Копейкина – это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», – сообщила пресс-служба кредитной организации, которая является акционером «Техносерва». Ананьеву, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит 60% «Техносерва», ВТБ владеет 40% компании.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times. Это позволит туристам покупать и употреблять алкоголь на территории эмирата, не нарушая закон.

Чтобы получить лицензию, необходимо прийти в магазин Maritime and Mercantile International с паспортом и заполненной формой, подтверждающей статус туриста. Для получения лицензии турист не должен быть мусульманином и ему должно быть больше 21 года.

Для легальной покупки, перевозки, употребления и хранения алкоголя в Дубае необходима лицензия. Газета отмечает, что для употребления алкоголя в специальных заведениях – барах и ресторанах – формально тоже нужна лицензия, хотя обычно ее не требуют.

Финансы
Новости

ВТБ объяснил обыски в «Техносерве» итогом «работы» команды Ананьева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ подтвердил следственные действия в крупном системном интеграторе «Техносерв» и назвал их результатом «работы» предыдущего менеджмента компании под руководством Алексея Ананьева, отстраненного от управления в конце прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госбанка, который является акционером «Техносерва».

Об обысках в офисах «Техносерва» стало известно 11 июля. По данным «Интерфакса», они проводились 8 июля. В результате был задержан сотрудник компании – директор департамента по работе с госструктурами Алексей Копейкин. «На наш взгляд, проведение следственных действий в офисах «Техносерва» обусловлено хищническим стилем управления бывшего руководства», – заявила пресс-служба «Техносерва». В компании уточнили, что в прошлом такой стиль управления довел системного интегратора до «критического состояния».

«Задержание Алексея Копейкина – это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», – говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. Ранее источник «Ведомостей» отмечал, что Копейкина подозревают в даче взятки. По словам собеседника, следственные действия по адресам «Техносерва» могут быть связаны с делом о взятке, возбужденным против заместителя предправления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Иванов был задержан ранее 11 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ВТБ принадлежит 40% «Техносерва», Ананьев по-прежнему владеет 60% компании. «Техносерв» достался ему в феврале 2018 г. в результате раздела активов, которые принадлежали ему и его брату Дмитрию Ананьеву. В июне 2018 г. Ананьев заложил свои акции ВТБ, чтобы кредитовать операционную деятельность интегратора. В декабре того же года госбанк сообщил, что отстранил Ананьева от управления «Техносервом» из-за «грубых ошибок» его менеджмента – доведения компании до предбанкротного состояния и задержек зарплат.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Орле осудили сотрудницу полиции, отказавшую женщине в помощи перед убийством

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советский суд Орла приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу полиции Наталью Башкатову, которая не приняла мер для защиты от домашнего насилия местной жительницы Яны Савчук, сообщает ТАСС. Башкатову обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Сама подсудимая причастность к преступлению не признала, объяснив свои действия должностной инструкцией.

В ноябре 2016 г. жительница Орла Яна Савчук обратилась в полицию с жалобой на поступающие со стороны ее сожителя Андрея Бочкова угрозы убийством. К женщине на дом выехала участковый Башкатова. По версии следствия, участковый посоветовала не обращаться в полицию, пока кого-либо не убьют. Однако она все же приняла заявление о преступлении по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), но только после настоятельных требований Савчук, оформив это протоколом принятия устного заявления.

Потерпевшей стороной по делу признаны родственники Савчук. Как сообщил РАПСИ адвокат потерпевших Сергей Локтев, участковый знала о склонности ранее судимого Бочкова к применению насилия. Адвокат подчеркнул, что Башкатова видела, как мужчина выражался нецензурно, проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в ее квартире. Башкатова цинично заявила Савчук: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» Запись беседы Башкатовой с потерпевшей попала в интернет и вызвала широкий общественный резонанс. По словам адвоката, через несколько минут после отъезда участкового Бочков убил Савчук. В мае 2017 г. суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Политика
Новости

СК предъявил обвинения во взяточничестве 10 таможенникам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет предъявил 10 таможенникам обвинения в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с ноября 2018 г. по март 2019 г. обвиняемые получали взятки от лиц, уличенных в нарушении правил декларирования валюты и иных предметов. Таможенники помогали им скрывать от досмотра ювелирные изделия и драгоценные металлы, а также провозить крупные суммы в валюте без декларирования. Размер взяток составлял $1000–3000.

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных ФСБ. Следственные действия продолжаются для выявление других преступлений, которые могли совершить обвиняемые.

О задержании таможенников стало известно 11 июля. В ФТС уточнили, что речь идет о девяти сотрудниках Домодедовской таможни и об одном сотруднике Внуковской таможни. Семерых из них заключили под стражу, а оставшихся троих отправили под домашний арест.

Политика
Новости

Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве $50 млн у Фридмана и Авена

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен признаны потерпевшими по делу о вымогательстве у них около $50 млн бывшим депутатом Госдумы Леонидом Маевским, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Состояние Фридмана оценивается Forbes в $15 млрд, Авена – в $5,2 млрд.

Судья Александр Меркулов озвучил материалы в Тверском суде при рассмотрении вопроса о продлении ареста бывшему депутату. В числе документов, представленных следствием, оказались постановления о признании потерпевшими Авена и Фридмана.

По версии следствия, обвиняемый вымогал у двух миллиардеров $50 млн, угрожая распространить сведения, которые могут причинить бизнесменам вред. Какой именно компромат, по мнению следствия, угрожал опубликовать Маевский, не уточняется. Он последовательно встретился с каждым из потерпевших в отдельности «в период с 31 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г.» – сначала в кафе на Кутузовском проспекте, а затем в элитном ресторане на Смоленской площади. С кем он встретился первым, не уточняется.

Уголовное дело против Маевского возбудии 14 ноября, но имена потерпевших были неизвестны. На следующий день Маевского задержали и обвинили в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Бывшему парламентарию грозит до 15 лет тюрьмы. Суд 16 ноября его отправил под арест.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (заседала с 2000 по 2003 г.) от фракции КПРФ. В июле 2003 г. его структура (на тот момент – председателя думского подкомитета по связи и информатизации) Palmer Trading приобрела у Леонида Рожецкина компанию LV Finance, основным активом которой были акции «Мегафона». Маевский говорил, что оплатил покупку кредитом, взятым под залог векселей Palmer Trading. Позже акции были несколько раз перепроданы нескольким офшорным компаниям и в конце концов оказались у «Альфа-групп».

Выбор редактора
Политика
Новости

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 г., в том числе команду бывшего украинского лидера Петра Порошенко и его самого. Свое видеообращение Зеленский опубликовал на странице в Facebook.

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах. Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 г. по 19 мая 2019 г.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», – объяснил инициативу Зеленский. Он добавил, что документ отражает лишь «общественную оценку их деятельности». «Уверен, что действия всех обозначенных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», – заключил он. Зеленский пояснил, что с момента своего назначения на пост президента Украины поездил по стране и не может найти «цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Понимаю, это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые – на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» – пояснил он.

Порошенко подписал закон «Об очищении власти» в 2014 г. Основная его цель – помешать занимать государственные посты тем, кто находился у власти во время правления Виктора Януковича, а также участвовал в разгоне протестных акций в Киеве в тот период. Закон запрещает им в течение пяти или десяти лет занимать официальные должности в органах власти и местного самоуправления.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow