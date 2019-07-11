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Задержанный замглавы ПФР Иванов признал вину

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в инкриминируемых ему деяниях, заявил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников. По его словам, сейчас Иванов находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы.

У задержанного нет жалоб на условия содержания, 12 июля суд должен избрать ему меру пресечения. «Он [Иванов] признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР», – отметил Мельников.

В среду, 10 июля, РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о задержании Иванова сотрудниками правоохранительных органов. По информации источника «Интерфакса», в понедельник, 8 июля, по делу Иванова прошли обыски по нескольким адресам, в частности в компаниях «Техносерв» и «Редсис». По информации одного из источников «Ведомостей», Иванова подозревают в получении взятки. Руководитель ПФР Антон Дроздов позже подтвердил «РИА Новости» задержание Иванова. По этому делу также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, его подозревают в даче взятки, рассказал «Ведомостям» один из источников. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, добавил он.