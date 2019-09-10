ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению

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Андрей Гордеев / Ведомости

Имеющихся у ЦБ инструментов может оказаться недостаточно, чтобы сдержать рост розничных кредитов, опасается регулятор. Во вторник он предложил участникам рынка дать отзывы на его доклад о способах прямых ограничений количества выдаваемых кредитов.

Сейчас, чтобы сдерживать рост кредитов, ЦБ использует надбавки к коэффициентам риска по кредитам: чем они выше, тем больше капитала требуется банку для соблюдения нормативов. С 2018 г. ЦБ уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом и четыре раза – по необеспеченным потребительским кредитам. Надбавки к последним привязаны к стоимости кредита, но с 1 октября ЦБ вводит надбавки еще и в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.