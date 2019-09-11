Гонконгская биржа хочет купить Лондонскую почти за $40 млрд
Но для этого LSE должна отказаться от поглощения поставщика информации Refinitiv
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Bobby Yip / Reuters
Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), оператор Гонконгской фондовой биржи и Лондонской биржи металлов, предложила купить Лондонскую фондовую биржу (LSE) с целью создать глобального оператора и разрушить сделку по приобретению провайдера бизнес-информации Refinitiv.
HKEX предложила за LSE 31,6 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд), включая долг. Оплатить поглощение предполагается деньгами (по 20,45 фунта за акцию) и акциями HKEX, которые будут выпущены в результате допэмиссии. Таким образом, LSE оценена в 83,61 фунта за акцию, что предполагает 22,9%-ную премию к цене закрытия во вторник. Акции LSE в среду подскочили более чем на 15% до 79 фунтов после появления новости о предложении Гонконгской биржи.
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