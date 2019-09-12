Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Нет стартапа в своем отечестве
Российские инвесторы увеличили вложения в зарубежные стартапы
Инвестиции за первое полугодие 2019 г. превысили показатели всего прошлого года
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Инвестиции на внутреннем рынке тоже растут: по данным исследования, в первом полугодии – почти втрое по сравнению с первым полугодием 2018 г
Максим Стулов / Ведомости
Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в первом полугодии выросла вдвое: $860,4 млн против $418,1 млн в первом полугодии 2018 г., сообщают в исследовании MoneyTree Российская венчурная компания (РВК) и PwC. В 99% случаев инвестиции – в IT-проекты. Более чем вдвое выросла и средняя стоимость сделки с иностранными стартапами, в которых участвуют российские инвесторы: с $11 млн до $23,9 млн.
Деньги идут в более зрелые проекты, пишут авторы исследования, и инвестиции в зарубежные компании в первом полугодии превысили инвестиции на российском рынке в 3,5 раза. Сумма сделок на внутреннем рынке за шесть месяцев 2019 г. достигла $248,1 млн.
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