Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Карты детям не игрушка
Как банки пытаются добраться до карманных денег детей и подростков
Юным клиентам предлагают платежные карты в детской упаковке со взрослым кэшбэком
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Первую неименную дебетовую карту для ребенка родители могут завести с 6 лет, а 14–17-летние граждане имеют право открыть личный счет и вклад в банке с согласия родителей или опекунов
Злата Милявская / для Ведомостей
Почти половина московских школьников в первой половине 2019 г. получали от родителей 1000–5000 руб. в месяц на личные нужды, еще 10% детей – более крупные суммы, выяснила компания Ipsos Comcon. Согласно опросу, проведенному маркетинговой компанией Tiburon Research в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге для «Ведомостей», до сих пор 80% детей в возрасте 12–15 лет получают и тратят карманные деньги наличными.
Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.
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