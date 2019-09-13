Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Карты детям не игрушка

Как банки пытаются добраться до карманных денег детей и подростков

Юным клиентам предлагают платежные карты в детской упаковке со взрослым кэшбэком

Почти половина московских школьников в первой половине 2019 г. получали от родителей 1000–5000 руб. в месяц на личные нужды, еще 10% детей – более крупные суммы, выяснила компания Ipsos Comcon. Согласно опросу, проведенному маркетинговой компанией Tiburon Research в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге для «Ведомостей», до сих пор 80% детей в возрасте 12–15 лет получают и тратят карманные деньги наличными.

Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.

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