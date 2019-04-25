Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: У кого кэшбэк больше

Почему карты с кэшбэком часто не оправдывают ожиданий

Условия возврата части денег за покупки по картам становятся все хитроумнее

Банковские карты с функцией кэшбэка, когда процент от потраченной суммы банк возвращает на карточный счет деньгами или баллами, которые можно конвертировать в рубли, пользуются неизменной популярностью. Это наиболее простой, понятный и эффективный способ мотивации клиентов больше тратить, признают банкиры. «При выборе вида программы лояльности на нем останавливается более половины опрошенных клиентов», – рассказывает директор департамента управления массовых сегментов и транзакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова.

Кэшбэк жив

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Комментарии
Naissaar
09:05 26.04.2019
"Использование карт привело к увеличению расходов потребителей во всем мире на $296 млрд за 2011–2015 гг. подсчитало Moody’s Analytics" https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/19/799620-biznes-priema-kart Вот, собственно, и все, что нужно знать о кэшбеках и прочей ерунде. Ну, а так, как развлечение, помогающее скрасить серые будни трудящегося человека - почему нет ? Лично я сейчас собираю баллы на два билета бизнес-классом в Таиланд :)
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