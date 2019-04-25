Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: У кого кэшбэк больше
Почему карты с кэшбэком часто не оправдывают ожиданий
Условия возврата части денег за покупки по картам становятся все хитроумнее
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Банки предлагают все больше вариантов возврата денег на карты
Евгений Разумный / Ведомости
Банковские карты с функцией кэшбэка, когда процент от потраченной суммы банк возвращает на карточный счет деньгами или баллами, которые можно конвертировать в рубли, пользуются неизменной популярностью. Это наиболее простой, понятный и эффективный способ мотивации клиентов больше тратить, признают банкиры. «При выборе вида программы лояльности на нем останавливается более половины опрошенных клиентов», – рассказывает директор департамента управления массовых сегментов и транзакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова.
Кэшбэк жив
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