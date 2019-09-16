ЦБ выдал лицензии двум рейтинговым агентствам

ЦБ (председатель Эльвира Набиуллина – на фото) рассчитывает, что увеличение числа агентств приведет к появлению новых рейтинговых продуктов Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ выдал аккредитацию «Национальным кредитным рейтингам» (НКР) и Национальному рейтинговому агентству (НРА). Это позволяет им присваивать рейтинги по национальной шкале. До этого в реестре ЦБ было два рейтинговых агентства – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА».

Регулятор занялся рейтинговой отраслью в 2014 г., после того как большая тройка глобальных агентств – Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s – понизила рейтинг России. С 2017 г. присваивать рейтинги по национальной шкале для использования внутри страны могут работающие в России агентства – самостоятельные юрлица, подчиняющиеся российскому законодательству и включенные в реестр ЦБ. Большая тройка не стала создавать «дочек» и присваивает рейтинги исключительно по международной шкале.

Три года до рейтинга

НКР получило аккредитацию спустя всего семь месяцев после того, как в январе медиахолдинг РБК сообщил о его создании. В среднесрочной перспективе оно планирует занять существенную долю этого растущего рынка, рассказал гендиректор НКР Кирилл Лукашук, до этого руководивший группой рейтингов финансовых институтов АКРА. НКР рассчитывает, что его рейтинги будут применяться и в регулятивных целях. В ближайшие дни агентство утвердит методологии по банкам и корпорациям, начав работать с ключевыми сегментами, отметил Лукашук, пообещав до конца года присвоить первые рейтинги.

У НРА на аккредитацию ушло три года: первую заявку в ЦБ агентство подало в июле 2016 г., но получило отказ, в частности, из-за того, что методологии не во всем соответствовали требованиям закона. Второй раз НРА подало заявку в июле 2018 г., но и она не понравилась ЦБ. В начале 2019 г. ЦБ вернул заявку для актуализации данных, рассказывал президент НРА Виктор Четвериков. В марте НРА подало в ЦБ обновленный пакет документов.

НРА уже присваивало рейтинги, но некредитные, напоминает Четвериков: агентство оценивало качество и надежность услуг, качество корпоративного управления и проч. НРА уже заявило методологии на присвоение рейтингов компаниям, страховщикам, а также выпускам облигаций, рассказывает Четвериков. В течение трех лет агентство планирует присваивать каждый четвертый кредитный рейтинг, указал он. Для спроса со стороны клиентов одного включения в реестр ЦБ мало, подчеркивает Четвериков: нужно, чтобы рейтинги агентства попали в регуляторные требования.

Вопрос включения кредитных рейтингов новых агентств в периметр регулирования некредитных финансовых организаций ЦБ может рассмотреть не ранее чем через год, в банковском регулировании – не ранее трех лет с начала рейтинговой деятельности, сказал представитель ЦБ.

Куда дальше

Выручка «Эксперт РА» от рейтинговой деятельности выросла в 2018 г. в 1,6 раза до 574 млн руб., АКРА – вдвое до 470 млн руб. Однако сейчас рынок стагнирует: количество эмитентов с рейтингами не растет, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, бывший гендиректор «Эксперт РА» и управляющий директор НРА. Чтобы рейтинговый рынок расширялся, нужно задействовать новых клиентов – к примеру, заемщиков банков: ЦБ и Минфин с начала года спорят о том, как оценивать их риски. Правда, ЦБ, по словам его председателя Эльвиры Набиуллиной, склоняется к безрейтинговому подходу, при котором заемщик должен отвечать определенным критериям регулятора. Если все же будет одобрен подход Минфина, это может создать новый всплеск спроса на рейтинговом рынке, говорит Самиев. Но на его внедрение уйдет минимум год, до тех пор новые агентства будут расти в основном за счет клиентов у двух «старых» агентств.

Еще одной точкой роста могли бы стать ипотечные ценные бумаги. Дом.РФ развивает рынок однотраншевых ипотечных облигаций, предоставляя по ним гарантии, поэтому им не нужен рейтинг. Выпуск ипотечных ценных бумаг следует сделать многотраншевым, а чтобы инвесторы могли принять решение о покупке таких бумаг, нужно оценить их риски и рассчитать размер траншей, а это может сделать рейтинговое агентство, считает АКРА. Пока что однотраншевая модель удовлетворяет потребности рынка ипотеки, но, без сомнения, развитие многотраншевых бумаг создаст еще один способ заработка для агентств, полагает Самиев.

Включение в реестр двух новых агентств приведет к повышению конкуренции на рейтинговом рынке и, очевидно, снижению цен, так как спрос на рейтинговые услуги все еще очень ограничен, говорит партнер Deloitte и бывший гендиректор АКРА Екатерина Трофимова: категорически недопустимо, чтобы агентства помимо снижения цен конкурировали за клиентов за счет уровня рейтингов. На деятельность АКРА аккредитация новых агентств не повлияет, отмечает представитель компании: она еще в начале года адаптировала свою ценовую политику.

Исправленная версия. Из второго абзаца удалена фраза «до спекулятивного уровня».