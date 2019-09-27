«Фридом финанс» может купить еще одного брокера

Она подала заявку на приобретение «Церих кэпитал». В 2018 году она присоединила «Нэттрэйдер»

Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: «Фридом финанс» готовит сделку

«Фридом финанс»

Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.

«Мы рассматриваем возможность приобретения компании «Церих кэпитал», однако каких-либо договоренностей о покупке пока нет», – сообщил представитель «Фридом финанс». Компания заинтересована в развитии брокерского и банковского бизнеса как в России, так и в странах Восточной Европы, добавил он.

Представитель «Церих кэпитал» подтвердил интерес к компании со стороны «Фридом финанс», также подчеркнув, что никаких договоренностей о продаже акций компании нет. Компания продолжает работать в штатном режиме, добавил он.

Стоимость возможной сделки стороны не раскрывают.

ИК «Фридом финанс» принадлежит американской Freedom Holding Corp., контролирующим акционером которой является Тимур Турлов (согласно отчету компании владеет 73% акций). Компания осуществляет дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. Брокеру принадлежит 94,15% в одноименном казахстанском брокере и почти 100% ООО «ФФИН банк». По итогам 2018 г., по оценке «Эксперта РА», активы ИК «Фридом финанс» составили 5,5 млрд руб., капитал – 4,3 млрд руб. По числу клиентов компания входит в топ-10 брокеров: на июль 2019 г. ее услугами пользовались 40 000 человек.

«Церих кэпитал» оказывает брокерские, депозитарные услуги и занимается доверительным управлением активами. Его активы на конец 2018 г., по данным «Экперта РА», – 1,7 млрд руб., капитал – 332 млн руб. В августе «Церих» занял 17-е место по оборотам на фондовом рынке Московской биржи – 19,1 млрд руб., «Фридом финанс» – 38-е (около 2 млрд руб.). По данным СПАРКа, «Церих кэпитал менеджмент» принадлежит трем физлицам: Владимиру Нефедову, Дине Ладнюк и Николаю Леоненкову. У брокера 18 306 клиентов.

В целом сделка соответствует общему тренду консолидации на финансовом рынке, крупным игрокам проще выжить – в том числе в условиях регуляторных ужесточений, считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС премьера». Но речь идет о приобретении в первую очередь клиентской базы, считает он. Если инфраструктура будет настроена, увеличение базы клиентов путем M&A позволит снизить удельные издержки на одного клиента и увеличить диверсификацию доходов, согласен младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперта РА» Игорь Чернов.

По оценке заместителя гендиректора по электронной торговле «Открытие брокера» Александра Дуброва, оправданная стоимость сделки может составить около двух капиталов. Приблизительная стоимость покупки может составить один капитал компании, не согласен Бахтин.

Эта покупка может стать третьей, о которой стало известно в сентябре. В сентябре «Альфа-капитал» приобрел «Капиталъ управление активами», а группа БКС – УК «Уралсиб».

«Фридом финанс» в 2017 г. купила брокера «Нэттрейдер», в 2018 г. компании объединились.