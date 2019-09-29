Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Ипотека под госгарантии
Чиновники придумали, как снизить ставку ипотеки
Минфин, ЦБ, Минэкономразвития и Дом.РФ разработали дорожную карту рынка ипотечных облигаций
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Для исполнения национального проекта «Жилье» к концу 2024 г. ипотечный портфель банков должен распухнуть до 20,8 трлн руб.
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин, ЦБ, Минэкономразвития и Дом.РФ завершили работу над дорожной картой рынка ипотечных облигаций – в ней 14 пунктов, пройти их нужно до конца 2020 г. 20 сентября ее утвердил первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность содержания подтвердили представители Дом.РФ и Минфина.
По подсчетам чиновников, для исполнения национального проекта «Жилье» к концу 2024 г. ипотечный портфель банков должен распухнуть до 20,8 трлн руб. – сейчас, по данным ЦБ, 7 трлн руб.
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