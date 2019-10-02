Акции брокера с российскими корнями впервые будут торговаться на бирже США

Ради этого холдинг отказался от части клиентов Andrew Kell/REUTERS

Первые торги акциями Freedom Holding Corp. на NASDAQ состоятся 15 октября, сообщила компания. Такая информация есть и на сайте NASDAQ.

На американской внебиржевой площадке ОТС Markets с 2018 г. торгуется 27% акций холдинга, 73% – у его основателя Тимура Турлова. Примерно половина обращающихся на рынке бумаг (12,9%) переводится на NASDAQ. Акции будут размещены путем прямого листинга, так называемого Direct Listing Process (DLP), который подразумевает выход на биржу без привлечения капитала, рассказал «Ведомостям» Турлов. «На данный момент мы не нуждаемся в дополнительном капитале», – объяснил он: благодаря ОТС Markets компания уже привлекла $40 млн.

ФРИДОМ ФИНАНС Владелец Freedom Holding Тимур Турлов



Последняя котировка Freedom Holding на ОТС Markets – $12,4, около 58 млн акций компании дают ей рыночную капитализацию почти в $719 млн.

0% такую комиссию за операции с акциями и биржевыми фондами на биржах США и Канады установил с 7 октября крупнейший (12 млн клиентов) онлайн-брокер США Charles Schwab. Сейчас Schwab берет $4,95 за сделку. Это решение обрушило акции американских брокерских компаний, совокупная капитализация которых сократилась во вторник более чем на $13 млрд. Акции самого Schwab, бизнес которого, включающий банковское подразделение, меньше зависит от комиссий (они составляют 7% его выручки), упали на 9,7%. А у конкурента TD Ameritrade рухнули на 26% (максимальное дневное падение с 1999 г.) – этому брокеру трейдинг приносит четверть выручки. У E*Trade этот показатель составляет около 20%, и его акции упали на 16%. Акции Interactive Brokers, который на прошлой неделе объявил о планах ввести нулевые комиссии за онлайн-сделки, упали на 9,4%. TD Ameritrade сообщил, что тоже введет нулевые комиссии. В среду акции брокеров снизились еще на несколько процентов.

Желание получить листинг Турлов объясняет важностью американского рынка для бизнеса компании. По его словам, компания в интересах клиентов много раз участвовала в первичных размещениях на американском рынке, «провела несколько этапов по повышению прозрачности бизнеса и консолидации активов», для того чтобы получить доступ к американскому рынку капитала и возможность привлекать деньги там.

Ради этого холдинг отказался от части клиентов: незадолго до листинга его российский брокер «Фридом финанс» сообщил клиентам с крымской регистрацией, что им необходимо срочно продать акции американских компаний. Компания объясняла это клиентам санкциями США, а «Ведомостям» комментировать отказалась. Отказался это обсуждать и Турлов.

DLP намного проще, быстрее и дешевле классического IPO, говорит заместитель гендиректора по активным операциям ИК «Велес капитал» Евгений Шиленков: не требует привлечения банков – организаторов размещения, проведения road-show и проч. Вопрос и в том, взялись бы сами организаторы за это размещение, продолжает он. При размещении путем DLP эмитент, скорее всего, знает, кому, как и по какой цене он будет продавать акции: широкого круга случайных инвесторов вначале не подразумевается, говорит Шиленков. «Фридом», зная своих клиентов, может адресно каждому из них предложить свои акции и рассчитывает на тех, кто заработал благодаря ее бизнес-модели и будет готов инвестировать в акции компании. Кроме того, размещение акций на NASDAQ – хорошая имиджевая история для «Фридом финанс», резюмирует Шиленков.

Событие значимое для российского рынка, до сих пор бумаги финансового сектора не были представлены на NASDAQ, радуется за коллег гендиректор «Финама» Владислав Кочетков: размещение путем DLP в перспективе обеспечит компании дополнительное финансирование, в том числе за счет возможности кредитоваться под залог акций. Однако у Кочеткова есть сомнения, что акции Freedom Holding будут пользоваться существенным спросом: это маленький даже в российских масштабах брокер, работающий на санкционном рынке и способный потерять значительную часть бизнеса в случае принятия закона о квалифицированных инвесторах в текущей редакции.

Одно из основных направлений бизнеса холдинга – посреднические услуги по участию инвесторов в IPO западных, в том числе американских, компаний, напоминает руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами «БКС брокера» Сергей Михеев: скорее всего, листинг проводится для усиления бренда, финансирования развития в будущем, а также привлечения внимания к своему бизнесу западных андеррайтеров. С учетом специализации холдинга на американских IPO «Фридом финанс» должен хорошо понимать специфику выбранной ими биржи, а листинг должен упростить взаимодействие по будущим IPO, дополняет гендиректор ИК «Иволга капитал» Андрей Хохрин. Однако сложно сказать, на чем основываются ожидания, что рыночные инвесторы будут покупать бумаги компании, заключает Михеев.

Изначально Freedom Holding планировал размещаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорил Турлов в 2017 г., но в итоге передумал. «Мы сделали свой выбор в пользу NASDAQ в том числе и по результатам наших предварительных переговоров, анализа возможностей и коммерческих условий», – объяснил он.

Сам холдинг зарегистрирован в США и включает в себя российского и казахстанского брокера и банк с одинаковым названием «Фридом финанс», ООО «Фридом финанс Украина», Freedom Finance Cyprus Ltd, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО «Фридом финанс» (Узбекистан).

В последнее время Freedom Holding наращивает бизнес, присоединяя других российских брокеров. В сентябре компания подала в ФАС ходатайство на покупку одного из старейших игроков российского рынка – «Церих кэпитал». В 2018 г. «Фридом финанс» присоединила брокера «Нэттрэйдер».