«Восточный» считает, что из-за Baring Vostok и Калви лишился 9 млрд рублей
Банк «Восточный», находясь в 2015 г. под контролем фонда Baring Vostok, подделал отчетность и скрыл необходимость докапитализации, говорится в иске, который подал банк «Восточный» к своему акционеру, компании Evison, и старшему партнеру фонда Майклу Калви. Подлинность иска подтвердил представитель «Восточного». Пополнять капитал «Восточного» пришлось уже после слияния с Юниаструм-банком Артема Аветисяна, говорится в иске.
В сентябре – декабре 2015 г. менеджмент банка «Восточный», тогда подконтрольного на 74,4% Baring Vostok через Evison Holding ltd., сознательно указал в отчетности неверные сроки просроченной задолженности и неправомерно включил в прибыль комиссионный доход от продажи страховок, купленных на кредиты, выданные банком, – это и стоило «Восточному», по мнению истца, 8,8 млрд руб.
ЦБ закончил проверку «Восточного» 1 августа 2016 г., накануне объединения с «Юниаструмом», и обнаружил значительные искажения данных в его автоматизированной банковской системе (АБС), приводятся в иске данные из акта проверки от 13 сентября 2016 г. В акте ЦБ указывает на множество фактов уменьшения длительности просроченной задолженности физическим лицам и неправомерного занижения резервов на кредиты – без заявлений заемщиков или какого-либо другого подтверждения ухудшения их финансового положения. По данным на 1 июня 2016 г., длительность просроченной задолженности была искажена для 77 697 кредитов на 7,7 млрд руб., что требовало дополнительных резервов в размере 7, 3 млрд руб. Банк стал устранять эти нарушения во время проверки и к 1 августа 2016 г. сократил сумму необходимого дорезервирования до 6, 7 млрд руб.
Второе нарушение: банк неправомерно досрочно включил в прибыль комиссионный доход от продажи страховок, купленных на кредиты, выданные банком, т. е. за счет средств самого банка, приводятся в иске данные той же самой поверки, – так «Восточный» сформировал ненадлежащие активы на сумму 2,1 млрд руб., которые должен был включить в расчет регуляторного капитала в части, уменьшающей капитал банка. Это нарушение банк тоже стал устранять в ходе проверки и на 1 августа снизил стоимость таких активов до 2 млрд руб.
Все эти искажения привели к тому, что на 1 июня 2016 г. капитал «Восточного» подлежал уменьшению на 9, 4 млрд, а на 1 августа 2016 г. – на 8,8 млрд руб.
«Восточный» тогда объяснил искажения в отчетности техническим сбоем АБС – он произошел 22 июня 2016 г. В качестве доказательства сбоя «Восточный» представил письмо от разработчика АБС – компании ЦФТ, в котором подтверждался факт обращения банка в службу поддержки, сказано в иске. «Крупный миноритарный пакет» принадлежит Baring Vostok, по данным с сайта фонда.
ЦБ в акте проверки указал, что ссылки на «технический сбой» носили противоречивый характер, сказано в иске. ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей». ЦФТ не смогла оперативно ответить на запрос.
Устранение этих нарушений означало снижение собственного капитала и новое нарушение – четырех обязательных нормативов: достаточности капитала Н1.0 (7,47%), Н1.1 (4,34%), Н1.2 (4,34%) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (25,97%), приводится в иске заключение ЦБ, т. е. «возникновение в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства». Но ЦБ, учитывая «технический сбой» и слияние банка с «Юниаструмом», согласовал план повышения устойчивости и оздоровления объединенного банка, по которому за год (с января 2017 г. по январь 2018 г.) банк понес расходы на 8, 8 млрд руб., говорится в иске.
Корпоративный конфликт в «Восточном» длится уже полтора года. Baring Vostok и Калви обвиняли Аветисяна и его Finvision в выводе активов из Юниаструм-банка перед присоединением к «Восточному». Именно этим Evison объясняла свое нежелание исполнять опцион, заключенный перед объединением банков, и продавать Finvision 9,99% акций банка. Но Baring Vostok проиграл спор за опцион в российском суде и исполнил его, после чего 50,01% банка оказалось у Finvision Аветисяна и его партнеров Шерзода Юсупова и Юрия Данилова, 41,6 % – у Evison фонда Baring Vostok, остальное – у миноритариев. Еще до этого Калви, трех сотрудников инвестфонда, бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова арестовали по заявлению Шерзода Юсопова (владеет 4,8% банка). Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». В апреле Калви и Кордичева отправили под домашний арест, другие сидят по-прежнему в СИЗО.
Нынешние контролирующие акционеры «Восточного» считают, что предыдущий – Evison – и ее владелец, на тот момент член совета директоров «Восточного» Калви, знали, что должны докапитализировать банк, но исказили его отчетность, чтобы скрыть нарушение. Вследствие таких действий ответчиков обязанность по докапитализации банка была переложена на сам банк, именно банк на основании предписания ЦБ производил дорезервирование из собственных средств, а также из прибыли за соответствующие периоды, сказано в иске. Артем Аветисян не ответил на запрос «Ведомостей», почему при due dilligence перед объединением с «Юниаструмом» никто не заметил искажений в отчетности «Восточного».
Finvision Аветисяна выдумывает новые бессмысленные претензии от имени банка в связи с нехваткой у него капитала, объясняет появление иска представитель Evison и Майкла Калви. «Предписание ЦБ о дополнительных резервах, исполненное и согласованное банком, его менеджментом и всеми его акционерами в 2016 г., заново цитируется контролируемым Аветисяном банком в судах и представляется как убыток, – продолжает он. – Это абсурдное толкование предписания регулятора (в начисленных резервах нет и не может быть убытков) делает Кафку былью – мы удивляемся наглости и цинизму истцов». Утверждение, будто банк может выводить кредиты почти 80 000 физических лиц, противоречит здравой логике. За 10 лет участия в капитале «Восточного» Baring Vostok инвестировал свыше $320 млн и был готов участвовать в его новой допэмиссии еще на 5 млрд руб., а потому обвинения в нежелании инвестировать в банк выглядят как минимум цинично, заключил представитель Evison.
В отчетности по международным стандартам за 2016 г. «Восточный» предупреждал, что без значительного увеличения капитала группа может быть не в состоянии выполнять нормативы. В 2014 и 2015 гг. группа получила по 10,7 млрд руб. убытков по МСФО, ее капитал снизился до 9,6 млрд руб. В 2015–2016 гг. «Восточный» затронула волна ухудшения потребительских кредитов, что оказало сильное давление на капитал, но благодаря диверсификации портфеля ситуация оставалась управляемой, говорит управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. У «Юниаструма» перед слиянием было много довольно крупных кредитов, знает он, связанных с недвижимостью и строительством, а запас достаточности капитала не превышал 2 процентных пунктов.
Лет пять-шесть назад регулятор стал пристально следить, чтобы банки не формировали капитал из доходов, полученных от продажи страховок, входивших в сумму кредита, говорит партнер ФБК Алексей Терехов: «По сути, банки формировали капитал за счет денег, которые сами выдали в кредит, и ЦБ требовал исключать их из капитала». Если у банка не было преступного умысла и отчетность была искажена из-за технического сбоя, регулятор относился к этому лояльно и не применял крайних мер, объясняет он.