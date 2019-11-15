«Восточный» считает, что из-за Baring Vostok и Калви лишился 9 млрд рублей

Finvision Аветисяна выдумывает новые бессмысленные претензии от имени банка в связи с нехваткой у него капитала, объясняет появление иска представитель Evison и Майкла Калви. «Предписание ЦБ о дополнительных резервах, исполненное и согласованное банком, его менеджментом и всеми его акционерами в 2016 г., заново цитируется контролируемым Аветисяном банком в судах и представляется как убыток, – продолжает он. – Это абсурдное толкование предписания регулятора (в начисленных резервах нет и не может быть убытков) делает Кафку былью – мы удивляемся наглости и цинизму истцов». Утверждение, будто банк может выводить кредиты почти 80 000 физических лиц, противоречит здравой логике. За 10 лет участия в капитале «Восточного» Baring Vostok инвестировал свыше $320 млн и был готов участвовать в его новой допэмиссии еще на 5 млрд руб., а потому обвинения в нежелании инвестировать в банк выглядят как минимум цинично, заключил представитель Evison.