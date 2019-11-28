Бывший предправления Бинбанка возглавит торговую сеть «Связной»

С августа 2017 г. по февраль 2018г. Давыдович руководил Бинбанком, куда он пришел за 1,5 месяца до начала санации банка. В Бинбанк он пришел как раз с поста гендиректора «Связного», еще раньше он был предправления «Связного банка», у которого ЦБ отозвал лицензию в ноябре 2015 г. «Связной банк» был первым банком, который сам предупредил о возможной потери лицензии: весь последний год перед ее отзывом он работал без акционеров, полностью лишился капитала, но все равно исправно выполнял обязательства. А после отзыва лицензии в 2015 г. в банке не было обнаружено вывода активов, говорил тогда бывший зампред ЦБ Михаил Сухов.