Бывший предправления Бинбанка возглавит торговую сеть «Связной»
Евгений Давыдович во второй раз возглавит ритейлера «Связной». «Вступлю в должность в ближайшее врем после прохождения всех юридических процедур, в получения разрешения на работу в Росиии», – сказал «Ведомостям» Евгений Давыдович. Предложение возглавить «Связной» он получил от акционеров компании. Он сменит в этой должности Оксану Гуськову.
Первым о назначении Давыдовича сообщил Forbes.
С августа 2017 г. по февраль 2018г. Давыдович руководил Бинбанком, куда он пришел за 1,5 месяца до начала санации банка. В Бинбанк он пришел как раз с поста гендиректора «Связного», еще раньше он был предправления «Связного банка», у которого ЦБ отозвал лицензию в ноябре 2015 г. «Связной банк» был первым банком, который сам предупредил о возможной потери лицензии: весь последний год перед ее отзывом он работал без акционеров, полностью лишился капитала, но все равно исправно выполнял обязательства. А после отзыва лицензии в 2015 г. в банке не было обнаружено вывода активов, говорил тогда бывший зампред ЦБ Михаил Сухов.
«Связной» был создан Максимом Ноготковым в 2002 г. В 2010 г. в состав группы «Связной» вошел Промторгбанк, позднее преобразованный в «Связной банк».
С 2015 г. основной владелец «Связного» — группа SLV Олега Малиса, который по решению суда получил 51% акций кипрской Trellas — головной структуры всех активов Ноготкова. Как он рассказывал в интервью Forbes, это случилось из-за дефолта его крупного кредитора, который продал долг «Связного» Малису. В 2018 г. состоялось слияние «Связного» и «Евросети». Их совместная розничная сеть составляет более 5 тыс. торговых точек. По данным СПАРК выручка ООО «Сеть Связной» в 2018 г. составила 48 млрд руб. После объединения в состав акционеров после объединения вошел «Мегафон». Помимо розничных магазинов в группу входят интернет-магазин svyaznoi.ru, сервис по продаже билетов «Связной Трэвел», программа лояльности «Кукуруза» и премиум-ретейлер Cstore.
Максим Ноготков живет в Cан-Франциско, в этом ноябре он после долгого отсутствия впервые приехал в Москву, в том числе для встречи с сотрудниками «Связного», писал Forbes.