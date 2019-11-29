Ипотека стремительно дешевеет

ВТБ снизил ставку для заемщиков, готовых внести первоначальный взнос от 50% от стоимости приобретаемого жилья на первичном и вторичном рынке, сразу на 1 п. п. до 8,4%. Это предложение действует до 31 декабря. Кроме того, для всех зарплатных клиентов ВТБ ставки снижены на 0,5 п. п. до 8,9%, указала пресс-служба госбанка. По программе рефинансирования ставка упала также на 0,5 п. п. до 8,8%.