Из Модульбанка уходят основатели

Сейчас у них по 7,5% в капитале банка, контрольный пакет – у Артема Аветисяна (68,3%). Как и в банке «Восточный», его младший партнер – Шерзод Юсупов (7,6%), еще 1,57% – у Михаила Соколова. «Мы изначально, еще в 2014 г., договаривались с Аветисяном о том, чтобы у нас была возможность выйти из бизнеса через пять лет», – объясняет Новиков. Он добавляет, что капитализация банка оценивается в 7 прибылей по российской отчетности за 2019 г., т. е. в 7–10 млрд руб. По его словам, всего основатели инвестировали в банк 600 млн руб. «Мы подписали документ о неразглашении и не можем раскрыть условия сделки, в том числе кто станет владеть нашей долей. Сделка пройдет в декабре», – сказал Новиков.