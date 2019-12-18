АСВ подало иск к бывшим руководителям Татфондбанка на 141 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в арбитражный суд Татарстана о привлечении к субсидиарной ответственности основного владельца и бывшего предправления Татфондбанка Роберта Мусина и 10 других бывших топ-менеджеров банка. АСВ требует взыскать с них 141,39 млрд руб., сообщило агентство.
АСВ по закону является конкурсным управляющим банков. Оно пришло к выводу, что контролировавшие Татфондбанк лица замещали рыночные активы банка на безнадежные, а также покупали неликвидные ценные бумаги и передавали ликвидные активы в доверительное управление организации, связанной с банком. Несмотря на наличие соответствующих оснований, они не пытались предупредить банкротство Татфондбанка, подчеркивается в сообщении.
Помимо Мусина агентство просит привлечь к ответственности еще 10 человек, в том числе бывшего предправления банка Ильдуса Мингазетдинова и зампреда правления Наилю Тагирову.
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 г., на момент отзыва лицензии дыра в капитале банка оценивалась в 118 млрд руб. Банк входил в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Около 65% кредитного портфеля Татфондбанка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ. В апреле того же года банк был признан банкротом.
Сразу после отзыва лицензии у Татфондбанка Мусин был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании средств, полученных преступным путем. Но позже эти обвинения были сняты, и ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, в результате которого банку был причинен ущерб.
По версии следователей, перед введением в банк временной администрации Мусин вывел из Татфондбанка ликвидное залоговое обеспечение на 20 млрд руб. Из-за его действий банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в 7 млрд руб. Мусин также способствовал выделению кредитной линии фирме, деятельность которой контролировал через ряд юридических лиц. Более 19 млрд руб., полученные по этим договорам, не были возвращены. Ущерб от действий Мусина превысил 50 млрд руб., уточняли следователи. В сентябре этого Мусин частично признал вину.
В СИЗО Мусин провел 10 месяцев. В январе 2018 г. суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
АСВ уже предъявляло претензии Мусину. Сначала оно требовало взыскать с него почти 17 млн руб., а позже увеличило сумму до 180 млн руб. Речь идет о задолженности по кредитам, выданным Татфондбанком в 2015 и 2016 гг., а также набежавших процентах и неустойке, следует из решения суда. Требования были удовлетворены. А летом 2018 г. по заявлению АСВ арбитражный Татарстана признал Мусина банкротом. Соответствующее заявление подало АСВ, которое в июне суд постановил включить эти требования в состав третьей очереди реестра кредиторов Мусина.