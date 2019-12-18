АСВ подало иск к бывшим руководителям Татфондбанка на 141 млрд рублей

АСВ уже предъявляло претензии Мусину. Сначала оно требовало взыскать с него почти 17 млн руб., а позже увеличило сумму до 180 млн руб. Речь идет о задолженности по кредитам, выданным Татфондбанком в 2015 и 2016 гг., а также набежавших процентах и неустойке, следует из решения суда. Требования были удовлетворены. А летом 2018 г. по заявлению АСВ арбитражный Татарстана признал Мусина банкротом. Соответствующее заявление подало АСВ, которое в июне суд постановил включить эти требования в состав третьей очереди реестра кредиторов Мусина.