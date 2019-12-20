В Москве открылся первый McDonald's в отделении Сбербанка

Пройдя через зону с банкоматами, клиент оказывается в просторном зале, в дальнем углу которого расположена зона МакКафе, состоящая, однако, из одной только кофемашины. Справа от нее, на стене закреплен планшет, с помощью которого посетитель может сделать заказ из стандартного меню McDonald's. Причем доставку можно заказать не только в отделение Сбербанка, но и на другой адрес. В самом отделении еду не готовят. Через триста метров есть полноценный McDonald's, и заказ в отделение Сбербанка будут, по всей видимости, доставлять оттуда. Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.