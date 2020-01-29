Бизнес-омбудсмен призвал нового генпрокурора вмешаться в дело Baring Vostok

В течение почти 11 месяцев следствие базировалось на заявлении Юсупова, в основе которого была сделка от февраля 2017 г. по передаче на баланс «Восточного» акций IFTG и погашение за счет этого кредита на 2,5 млрд руб. ПКБ: Юсупов увидел в сделке мошенничество, говорил адвокат Дельпаля. Теперь же, по данным защиты, после изменения обвинения основные события касаются самой выдачи кредита на 2,5 млрд руб., а это было в декабре 2015 г., когда Юсупов вообще никакого отношения к «Восточному» не имел и акционером не был. Защита Дельпаля попросила суд объяснить, как в таком случае Юсупов может быть потерпевшим по делу. Защита Дельпаля обратила внимание на то, что материалы, обосновывающие продление домашнего ареста, не изменились, все допросы приложены старые и основаны на прошлом обвинении.