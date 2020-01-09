Защита заявила об изменении обстоятельств дела Baring Vostok

В течение почти 11 месяцев следствие базировалось на заявлении Шерзода Юсупова, где в основе была сделка от февраля 2017 г. по передаче на баланс банка «Восточный» акций IFTG и погашение за счет этого кредита на 2,5 млрд руб. ПКБ: Юсупов увидел в сделке мошенничество, так как реальная стоимость акций была 600 000 руб., рассказал на заседании Басманного суда адвокат партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля Леван Джиоев. Теперь же, по данным защиты, после изменения обвинения основные события касаются самой выдачи кредита на 2,5 млрд руб., а это было в декабре 2015 г., когда Юсупов вообще никакого отношения к «Восточному» не имел и акционером не был. Защита Дельпаля попросила суд объяснить, как в таком случае Юсупов может быть потерпевшим по делу. Адвокат заявил, что дело возбуждено незаконно. Защита Дельпаля обратила внимание на то, что материалы, обосновывающие продление домашнего ареста, не изменились, все допросы приложены старые и основаны на прошлом обвинении.