Защита заявила об изменении обстоятельств дела Baring Vostok
Защита фигурантов дела Baring Vostok рассказала об изменении существенных обстоятельств уголовного дела, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. По словам адвокатов, дело связано не с отступным соглашением между банком «Восточный» и Первым коллекторским бюро (ПКБ), а с выдачей «безвозвратного» кредита на 2,5 млрд руб. коллектору в декабре 2015 г.
В феврале прошлого года СК возбудил уголовное дело о хищении из «Восточного» 2,5 млрд руб. – так следствие расценило принятие в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. акций люксембургской компании IFTG. Заемщиком было ПКБ, также принадлежащее фонду. Миноритарий банка Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Он проходит по делу как потерпевший акционер. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., объяснял в суде основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Он проходит по делу обвиняемым, а вместе с ним еще шесть человек.
В конце декабря стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение по делу Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Максимальное наказание по этой части статьи о растрате такое же, как и по статье о мошенничестве, – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
В течение почти 11 месяцев следствие базировалось на заявлении Шерзода Юсупова, где в основе была сделка от февраля 2017 г. по передаче на баланс банка «Восточный» акций IFTG и погашение за счет этого кредита на 2,5 млрд руб. ПКБ: Юсупов увидел в сделке мошенничество, так как реальная стоимость акций была 600 000 руб., рассказал на заседании Басманного суда адвокат партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля Леван Джиоев. Теперь же, по данным защиты, после изменения обвинения основные события касаются самой выдачи кредита на 2,5 млрд руб., а это было в декабре 2015 г., когда Юсупов вообще никакого отношения к «Восточному» не имел и акционером не был. Защита Дельпаля попросила суд объяснить, как в таком случае Юсупов может быть потерпевшим по делу. Адвокат заявил, что дело возбуждено незаконно. Защита Дельпаля обратила внимание на то, что материалы, обосновывающие продление домашнего ареста, не изменились, все допросы приложены старые и основаны на прошлом обвинении.
Преступление «переехало» во времени с февраля 2017 г. на декабрь 2015 г., когда банк «Восточный» выдал кредит ПКБ, отметил адвокат Дельпаля: следствие сочло этот кредит «невозвратным». Это принципиально новое обвинение, по совершению других действий в другой период, заявил адвокат бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Единственное, что связывает эти две истории, – это отступное по кредиту. Говоря о кредите ПКБ, Калви на заседании отметил, что кредит был возвращен акциями IFTG, которые на момент сделки стоили даже больше чем 2,5 млрд руб.
В деле отсутствует документ о возбуждении дела по новой статье и доказательства о растрате Кордичевым средств банка, отметила защита: переквалификация из мошенничества в растрату невозможна, так как должно было быть возбуждение уголовного дела.