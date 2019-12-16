Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»

Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать. Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 млрд руб., которые фонды привлекли специально для допэмиссии в рамках плана финансового оздоровления «Восточного», рассказал представитель Baring Vostok. Допэмиссия на 5 млрд руб. была согласована с ЦБ и запланирована еще на 2018 г., однако ее сроки сначала переносились, а затем суд по ходатайству другого акционера банка – «Финвижн» Артема Аветисяна – запретил ее проводить.