Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»
Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать. Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 млрд руб., которые фонды привлекли специально для допэмиссии в рамках плана финансового оздоровления «Восточного», рассказал представитель Baring Vostok. Допэмиссия на 5 млрд руб. была согласована с ЦБ и запланирована еще на 2018 г., однако ее сроки сначала переносились, а затем суд по ходатайству другого акционера банка – «Финвижн» Артема Аветисяна – запретил ее проводить.
Baring через кипрскую Evison контролировал 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32%. В июне по решению суда Evison исполнила опцион и продала почти 10% акций банка «Финвижн». Контроль над банком перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще пять человек – их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.