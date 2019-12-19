В деле Baring Vostok появился новый фигурант
Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов
Бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали по делу Baring Vostok, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, в пятницу, 20 декабря следствие собирается подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Информацию о задержании «Ведомостям» подтвердил источник, знакомый с Цакуновым.
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