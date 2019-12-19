В деле Baring Vostok появился новый фигурант

Бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали по делу Baring Vostok, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, в пятницу, 20 декабря следствие собирается подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.