Финансы / Общество

В деле Baring Vostok появился новый фигурант

Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов
Ирина Чевтаева Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали по делу Baring Vostok, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, в пятницу, 20 декабря следствие собирается подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Информацию о задержании «Ведомостям» подтвердил источник, знакомый с Цакуновым.

На странице Цакунов в Facebook говорится, что с 12 августа он работает в банке «Открытие». «Ведомости» направили запрос в «Открытие».

Александр Цакунов /facebook.com/alexander.tsakunov

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