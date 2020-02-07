Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

«После дефолта Russian Standard и его бенефициар избрали тактику полного игнорирования своих обязательств и прав кредиторов, которые уже один раз поверили Тарико и согласились на реструктуризацию в 2015 г.», – отметил Елинсон. В отсутствие платежей со стороны эмитента Pala, по его словам, стремится обеспечить сохранность стоимости залога в виде 49% акций банка «Русский Стандарт», которым обеспечены дефолтные облигации: в интересах Pala и других кредиторов не допустить перераспределение активов из банка в пользу сторон, связанных с бенефициаром.