Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб. Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров, говорится в картотеке арбитражных дел. Сам банк является третьей стороной спора: обеспечением по бумагам выступают 49% его акций. Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента, передал «Ведомостям» управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. В состав комитета входит фонд Pala Assets, А1 консультирует его в этом судебном деле, отметил Елинсон.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» Тарико на $350 млн и $200 млн. Держатели бондов банка тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.
В 2018 г. инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска, потребовала от Russian Standard немедленно погасить весь выпуск. Они предъявили весь долг к погашению и требовали вернуть от Тарико $623,6 млн и угрожали взыскать заложенные акции банка и продать его по наилучшей цене, но рассматривали это в качестве крайней меры. Кредиторы жаловались на ситуацию председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, попросив обратить внимание на ситуацию вокруг банка.
Russian Standard предложила держателям евробондов выбор: выкупить бумаги за 25% от номинала либо за 20% и право на выплаты, которые будут привязаны к результатам «Русского стандарта». Оба варианта выгоднее изъятия залога, убеждал представитель Russian Standard: 49% акций банка стоят $50–70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136 млн. Инвесторов эти условия не устроили.
«После дефолта Russian Standard и его бенефициар избрали тактику полного игнорирования своих обязательств и прав кредиторов, которые уже один раз поверили Тарико и согласились на реструктуризацию в 2015 г.», – отметил Елинсон. В отсутствие платежей со стороны эмитента Pala, по его словам, стремится обеспечить сохранность стоимости залога в виде 49% акций банка «Русский Стандарт», которым обеспечены дефолтные облигации: в интересах Pala и других кредиторов не допустить перераспределение активов из банка в пользу сторон, связанных с бенефициаром.
Представитель Russian Standart подтвердил получение иска, в компании считают его абсолютно надуманным и называют очередным медиа поводом: «Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку». Комментировать иск представитель эмитента отказался «ввиду его полной необоснованности».
Инициативная группа держателей 25% бондов Russian Standard не единственная, кто пытается вернуть вложенные в эти бумаги средства; Компания «Мириад рус», объединяющая владельцев еще 9,8% облигаций, хочет взыскать залог по бумагам через суд. Держатели бондов собирались обратиться в Арбитражный суд Москвы в конце прошлого года, но решили отложить подачу иска, пока не найдут покупателя на залог, говорил представитель «Мириад рус».
«Ведомости» направили запросы в Pala Assets и «Мириад рус».