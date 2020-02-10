Мосгорсуд продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви

Умысла не вернуть деньги банка также не было, отметил Калви: предложение погасить кредит через отступное было идеей самого Юсупова. Более того, кредит был возвращен и банк даже получил прибыль – акции IFTG, полученные на баланс, стоили более 3 млрд руб., заявил Калви. Эксперт, нанятый следствием, оценил активы IFTG, которые принадлежат банку, в 4 млрд руб. «Если это растрата – это самая прибыльная растрата», – добавил Калви. Он также напомнил, что «Восточный» получал несколько предложений от независимых инвесторов, которые предлагали купить акции более чем за 2,5 млрд руб., но банк ни на одно из них не согласился. По мнению Калви, единственная мотивация уголовного дела – конфликт акционеров «Восточного». У фонда было 51,6% акций банка, у его оппонентов – Артема Аветисяна и его партнеров Юсупова и Юрия Данилова – 40,02%.