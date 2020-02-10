Мосгорсуд продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви
Мосгорсуд продлил на три месяца –до 13 мая – срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Подсудимые просили смягчить меру пресечения, разрешить прогулки или же отпустить их под залог в размере 25 млн руб. или иной суммы, которую суд сочтет приемлемой, но суд отказался удовлетворить их просьбу. 13 февраля истекает год с момента возбуждения уголовного дела, но в нем 75 томов, каждому из фигурантов уголовного дела нужно время, чтобы с ними ознакомиться, поэтому завершить расследование к 13 февраля невозможно, отмечал следователь, объясняя необходимость продления срока следствия и меры пресечения.
В прошлом году, рассказал Калви в суде, он мог бы без ущерба для уголовного дела создать шестой фонд для инвестиций в проекты талантливых российских бизнесменов. Однако домашний арест лишил его возможности заниматься своей деятельностью.
В феврале прошлого года Следственный комитет (СКР) по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) банка «Восточный» Шерзода Юсупова (проходит вместе с банком как потерпевший) возбудил дело о хищении у банка 2,5 млрд руб. «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря минувшего года стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
Сколько стоили акции IFTG
Сначала следствие говорило, базируясь на заявлении Юсупова, что акции IFTG стоили 600 000 руб. Судебная экспертиза в сентябре 2019 г. оценила стоимость активов IFTG на момент сделки в4 млрд руб., однако это была рыночная стоимость: справедливая стоимость составила $4,4 млн. Разница между стоимостью пакета вызвана одним пунктом устава IFTG, появившимся за три месяца до отступного: права владельцев акций классов C и D – именно эти акции получил «Восточный» – на получение дивидендов и имущества при ликвидации были ограничены суммой первоначального вложения в капитал компании. Акции классов C и D перед их передачей «Восточному» были куплены кипрской компанией Balakus за $4,4 млн ($3500 было направлено в уставный капитал IFTG, остальное – эмиссионный доход) – именно эта сумма была установлена как справедливая. Устав был изменен и ограничение на выплаты акционерам снято в августе 2018 г.
Обвиняемыми по делу вместе с Калви проходят еще шесть человек. Трое – партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин – почти год находятся в СИЗО.
После переквалификации дела в растрату в нем существенно изменились обстоятельства: преступление «переехало» с февраля 2017 г. (получение банком акций IFTG) на декабрь 2015 г., когда «Восточный» выдал кредит ПКБ на 2,5 млрд руб. Теперь следствие сочло этот кредит «невозвратным». Дельпаль на суде выражал недоумение, как Юсупов может быть потерпевшим по делу, если в декабре 2015 г. он не работал в банке и не был его акционером.
У группы менеджеров заранее был умысел на то, чтобы деньги банка выдать и не вернуть, заявил на суде адвокат Юсупова: выдачу банком на миллиарды рублей кредита, по которому не было никакого обеспечения, нельзя считать предпринимательской деятельностью. По мнению защиты Юсупова, Калви и Дельпалю нельзя изменять меру пресечения на более мягкую, так как у этих людей «огромное влияние и лоббистские возможности». В интересах следствия и потерпевшего «данные граждане» до сих пор не проявили доброй воли на возмещение ущерба банку.
Есть сотни доказательств, сообщений, электронных писем о том, что обвинение в растрате безосновательно, рассказал Калви на суде: следствие установило, что никто из обвиняемых выгоды от кредита не получил. По словам Калви, они действовали в интересах банка, и напомнил, что кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб. «Как называть это растратой средств банка, когда единственный бенефициар кредита – сам банк», – спросил Калви.
Умысла не вернуть деньги банка также не было, отметил Калви: предложение погасить кредит через отступное было идеей самого Юсупова. Более того, кредит был возвращен и банк даже получил прибыль – акции IFTG, полученные на баланс, стоили более 3 млрд руб., заявил Калви. Эксперт, нанятый следствием, оценил активы IFTG, которые принадлежат банку, в 4 млрд руб. «Если это растрата – это самая прибыльная растрата», – добавил Калви. Он также напомнил, что «Восточный» получал несколько предложений от независимых инвесторов, которые предлагали купить акции более чем за 2,5 млрд руб., но банк ни на одно из них не согласился. По мнению Калви, единственная мотивация уголовного дела – конфликт акционеров «Восточного». У фонда было 51,6% акций банка, у его оппонентов – Артема Аветисяна и его партнеров Юсупова и Юрия Данилова – 40,02%.
За время ареста Калви контроль над банком перешел к Аветисяну и партнерам.